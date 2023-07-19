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Совфед одобрил закон о запрете смены пола - РИА Новости, 19.07.2023
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14:23 19.07.2023 (обновлено: 14:29 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/zakon-1885060613.html
Совфед одобрил закон о запрете смены пола
Совфед одобрил закон о запрете смены пола - РИА Новости, 19.07.2023
Совфед одобрил закон о запрете смены пола
Российские сенаторы на заседании в среду одобрили закон о запрете смены пола человека, теперь это будет возможно только по медицинским показаниям, сменившим пол РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:23
2023-07-19T14:29
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские сенаторы на заседании в среду одобрили закон о запрете смены пола человека, теперь это будет возможно только по медицинским показаниям, сменившим пол также нельзя будет усыновить детей.Замглавы Минздрава РФ Евгения Котова во время обсуждения закона на заседании комитета СФ по соцполитике сообщила, что более 2 тысяч записей актов гражданского состояния о смене пола было зарегистрировано с 2018 по 2022 год. Также она отметила, что этот закон не нарушает конституционные права граждан.Данной инициативой предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей.Отмечается, что на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете смены пола, его нормы распространяться не будут.Также указывается, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГС в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения". Запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с "лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей", по решению врачебной комиссии. Порядок выдачи решений и перечень медорганизаций будет утверждать кабмин. -0-
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совет федерации рф, здоровье - общество, общество
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Совфед одобрил закон о запрете смены пола

Совфед одобрил закон о запрете смены пола, за исключением медицинских целей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские сенаторы на заседании в среду одобрили закон о запрете смены пола человека, теперь это будет возможно только по медицинским показаниям, сменившим пол также нельзя будет усыновить детей.
Замглавы Минздрава РФ Евгения Котова во время обсуждения закона на заседании комитета СФ по соцполитике сообщила, что более 2 тысяч записей актов гражданского состояния о смене пола было зарегистрировано с 2018 по 2022 год. Также она отметила, что этот закон не нарушает конституционные права граждан.
Данной инициативой предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей.
Отмечается, что на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете смены пола, его нормы распространяться не будут.
Также указывается, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГС в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения". Запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.
К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с "лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей", по решению врачебной комиссии. Порядок выдачи решений и перечень медорганизаций будет утверждать кабмин. -0-
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