https://ria.ru/20230719/yuar-1885149983.html

В ЮАР рассказали, как принимали решение по участию Путина в саммите БРИКС

В ЮАР рассказали, как принимали решение по участию Путина в саммите БРИКС - РИА Новости, 19.07.2023

В ЮАР рассказали, как принимали решение по участию Путина в саммите БРИКС

Представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья заявил РИА Новости, что при принятии решения об участии президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T19:01

2023-07-19T19:01

2023-07-19T19:19

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юар

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ЙОХАННЕСБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья заявил РИА Новости, что при принятии решения об участии президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС учитывались юридические обязательства ЮАР в рамках Международного уголовного суда (МУС).Ранее офис президента ЮАР заявил, что президент России Владимир Путин не будут присутствовать лично на саммите БРИКС 22-24 августа, а Российскую Федерацию будет представлять глава МИД Серей Лавров."Приверженность ЮАР к успешному проведению саммита, исторический характер предстоящего саммита БРИКС и признание юридических обязательств ЮАР по Римскому статуту определяли обсуждение участия России в саммите", - заявил Магвенья.Он также добавил, что не считает, что отсутствие Путина на саммите БРИКС помешает запланированному проведению мероприятия, потому что Россию представит глава МИД Сергей Лавров.ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, которая не признает юрисдикцию МУС, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230719/arest-1885068509.html

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в мире, юар, владимир путин, брикс, китай, россия, сергей лавров, мария львова-белова, международный уголовный суд