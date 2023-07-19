https://ria.ru/20230719/yuar-1885053858.html

Путин не поедет на саммит БРИКС, заявили в офисе президента ЮАР

Путин не поедет на саммит БРИКС, заявили в офисе президента ЮАР - РИА Новости, 19.07.2023

Путин не поедет на саммит БРИКС, заявили в офисе президента ЮАР

Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург, российское государство представит на нем глава МИД Сергей Лавров, сообщил офис президента... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:50

2023-07-19T13:50

2023-07-19T15:41

в мире

юар

брикс

китай

бразилия

сергей лавров

владимир путин

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург, российское государство представит на нем глава МИД Сергей Лавров, сообщил офис президента Южно-Африканской Республики."По взаимному согласию президент Путин не посетит саммит. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", — говорится в заявлении.Саммит пройдет 22-24 августа. Помимо первого лица принимающей стороны, на мероприятии будут присутствовать лидеры КНР, Бразилии и Индии.ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе "депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы".Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, постановка вопроса Международного уголовного суда об аресте президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, поскольку Россия не признает его юрисдикцию.

https://ria.ru/20230718/arest-1884947678.html

юар

китай

бразилия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, юар, брикс, китай, бразилия, сергей лавров, владимир путин