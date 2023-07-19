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Путин не поедет на саммит БРИКС, заявили в офисе президента ЮАР - РИА Новости, 19.07.2023
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13:50 19.07.2023 (обновлено: 15:41 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/yuar-1885053858.html
Путин не поедет на саммит БРИКС, заявили в офисе президента ЮАР
Путин не поедет на саммит БРИКС, заявили в офисе президента ЮАР - РИА Новости, 19.07.2023
Путин не поедет на саммит БРИКС, заявили в офисе президента ЮАР
Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург, российское государство представит на нем глава МИД Сергей Лавров, сообщил офис президента... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:50
2023-07-19T15:41
в мире
юар
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китай
бразилия
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург, российское государство представит на нем глава МИД Сергей Лавров, сообщил офис президента Южно-Африканской Республики."По взаимному согласию президент Путин не посетит саммит. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", — говорится в заявлении.Саммит пройдет 22-24 августа. Помимо первого лица принимающей стороны, на мероприятии будут присутствовать лидеры КНР, Бразилии и Индии.ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе "депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы".Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, постановка вопроса Международного уголовного суда об аресте президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, поскольку Россия не признает его юрисдикцию.
https://ria.ru/20230718/arest-1884947678.html
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в мире, юар, брикс, китай, бразилия, сергей лавров, владимир путин
В мире, ЮАР, БРИКС, Китай, Бразилия, Сергей Лавров, Владимир Путин
Путин не поедет на саммит БРИКС, заявили в офисе президента ЮАР

Офис президента ЮАР сообщил, что Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин
 Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург, российское государство представит на нем глава МИД Сергей Лавров, сообщил офис президента Южно-Африканской Республики.
"По взаимному согласию президент Путин не посетит саммит. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", — говорится в заявлении.
Саммит пройдет 22-24 августа. Помимо первого лица принимающей стороны, на мероприятии будут присутствовать лидеры КНР, Бразилии и Индии.
ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе "депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы".
Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, постановка вопроса Международного уголовного суда об аресте президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, поскольку Россия не признает его юрисдикцию.
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СМИ: глава ЮАР сравнил арест Путина на саммите БРИКС с объявлением войны
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В миреЮАРБРИКСКитайБразилияСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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