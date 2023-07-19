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Участники СВО и их дети подали более 9 тысяч заявлений в вузы РФ

Участники СВО и их дети подали более 9 тысяч заявлений в вузы РФ - РИА Новости, 19.07.2023

Участники СВО и их дети подали более 9 тысяч заявлений в вузы РФ

Участники специальной военной операции и их дети подали более девяти тысяч заявлений на поступление в 352 российских вуза и их филиалы, один человек мог подать... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T19:59

2023-07-19T19:59

2023-07-19T19:59

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Участники специальной военной операции и их дети подали более девяти тысяч заявлений на поступление в 352 российских вуза и их филиалы, один человек мог подать документы в несколько организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России. "В 352 университета и их филиала подали документы о приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета участники специальной военной операции и их дети. Всего университеты получили 9110 таких заявлений, при этом один человек мог подать документы в несколько организаций", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что всего на горячую линию Минобрнауки России с начала 2023 года по вопросам поступления участников СВО и их детей обратились 111 человек, наибольшее число запросов пришлось на период приемной кампании - 31 в июне и 49 в июле. В Минобрнауки также напомнили, что приемная кампания в вузы стартовала 20 июня, в 2023 году участники специальной военной операции и их дети могут поступить в университеты на бесплатную форму обучения по отдельной и особой квотам в размере 10 % от общего числа бюджетных мест каждая. Поступить на обучение в рамках отдельной квоты могут герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества, граждане, проходившие военную службу в ВС РФ, в войсках национальной гвардии РФ, в воинских формированиях и органах, а также граждане, призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ, добровольцы (участники СВО) и их дети, дети военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в иностранных государствах, также действует особая квота на поступление в вуз для ветеранов боевых действий и граждан, которые получили в период прохождения военной службы инвалидность, подчеркнули в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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