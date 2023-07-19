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Участники СВО и их дети подали более 9 тысяч заявлений в вузы РФ
Участники СВО и их дети подали более 9 тысяч заявлений в вузы РФ - РИА Новости, 19.07.2023
Участники СВО и их дети подали более 9 тысяч заявлений в вузы РФ
Участники специальной военной операции и их дети подали более девяти тысяч заявлений на поступление в 352 российских вуза и их филиалы, один человек мог подать... РИА Новости, 19.07.2023
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Участники специальной военной операции и их дети подали более девяти тысяч заявлений на поступление в 352 российских вуза и их филиалы, один человек мог подать документы в несколько организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России. "В 352 университета и их филиала подали документы о приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета участники специальной военной операции и их дети. Всего университеты получили 9110 таких заявлений, при этом один человек мог подать документы в несколько организаций", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что всего на горячую линию Минобрнауки России с начала 2023 года по вопросам поступления участников СВО и их детей обратились 111 человек, наибольшее число запросов пришлось на период приемной кампании - 31 в июне и 49 в июле. В Минобрнауки также напомнили, что приемная кампания в вузы стартовала 20 июня, в 2023 году участники специальной военной операции и их дети могут поступить в университеты на бесплатную форму обучения по отдельной и особой квотам в размере 10 % от общего числа бюджетных мест каждая. Поступить на обучение в рамках отдельной квоты могут герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества, граждане, проходившие военную службу в ВС РФ, в войсках национальной гвардии РФ, в воинских формированиях и органах, а также граждане, призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ, добровольцы (участники СВО) и их дети, дети военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в иностранных государствах, также действует особая квота на поступление в вуз для ветеранов боевых действий и граждан, которые получили в период прохождения военной службы инвалидность, подчеркнули в ведомстве.
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Участники специальной военной операции и их дети подали более девяти тысяч заявлений на поступление в 352 российских вуза и их филиалы, один человек мог подать документы в несколько организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.
"В 352 университета и их филиала подали документы о приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета участники специальной военной операции и их дети. Всего университеты получили 9110 таких заявлений, при этом один человек мог подать документы в несколько организаций", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что всего на горячую линию Минобрнауки России с начала 2023 года по вопросам поступления участников СВО и их детей обратились 111 человек, наибольшее число запросов пришлось на период приемной кампании - 31 в июне и 49 в июле.
В Минобрнауки также напомнили, что приемная кампания в вузы стартовала 20 июня, в 2023 году участники специальной военной операции и их дети могут поступить в университеты на бесплатную форму обучения по отдельной и особой квотам в размере 10 % от общего числа бюджетных мест каждая.
Поступить на обучение в рамках отдельной квоты могут герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества, граждане, проходившие военную службу в ВС РФ, в войсках национальной гвардии РФ, в воинских формированиях и органах, а также граждане, призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ, добровольцы (участники СВО) и их дети, дети военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в иностранных государствах, также действует особая квота на поступление в вуз для ветеранов боевых действий и граждан, которые получили в период прохождения военной службы инвалидность, подчеркнули в ведомстве.