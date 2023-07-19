https://ria.ru/20230719/vsu-1885068667.html

СМИ раскрыли, где будут наступать ВСУ после неудач на восточном направлении

СМИ раскрыли, где будут наступать ВСУ после неудач на восточном направлении - РИА Новости, 19.07.2023

СМИ раскрыли, где будут наступать ВСУ после неудач на восточном направлении

Украинские войска после неудачи на восточном направлении планируют продвижение на юг, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:45

2023-07-19T14:45

2023-07-19T14:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска после неудачи на восточном направлении планируют продвижение на юг, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных. Издание отмечает, что для украинских войск ситуация стала куда более сложной после разрушения Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня украинские войска нанесли по ней серию ударов, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. После этого ВС РФ перебросили часть подразделений для усиления позиций южнее Орехова, быстро расширяя и укрепляя линию обороны. "(Капитан ВСУ Анатолий - ред.) Харченко и его люди готовятся к более постепенному продвижению по плоской местности на юге", - пишет издание. Газета сообщает, что для продвижения на юг украинские войска используют Бангалорские торпеды американского производства - металлические столбы с зарядами взрывчатки, которые, как они надеются, помогут им обезвреживать мины. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

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вооруженные силы украины, украина, в мире