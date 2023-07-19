Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, где будут наступать ВСУ после неудач на восточном направлении - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/vsu-1885068667.html
СМИ раскрыли, где будут наступать ВСУ после неудач на восточном направлении
СМИ раскрыли, где будут наступать ВСУ после неудач на восточном направлении - РИА Новости, 19.07.2023
СМИ раскрыли, где будут наступать ВСУ после неудач на восточном направлении
Украинские войска после неудачи на восточном направлении планируют продвижение на юг, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:45
2023-07-19T14:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847683609_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_7b40e5ba00c28362277a52a1f23b83fa.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска после неудачи на восточном направлении планируют продвижение на юг, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных. Издание отмечает, что для украинских войск ситуация стала куда более сложной после разрушения Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня украинские войска нанесли по ней серию ударов, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. После этого ВС РФ перебросили часть подразделений для усиления позиций южнее Орехова, быстро расширяя и укрепляя линию обороны. "(Капитан ВСУ Анатолий - ред.) Харченко и его люди готовятся к более постепенному продвижению по плоской местности на юге", - пишет издание. Газета сообщает, что для продвижения на юг украинские войска используют Бангалорские торпеды американского производства - металлические столбы с зарядами взрывчатки, которые, как они надеются, помогут им обезвреживать мины. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html
https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847683609_415:0:3144:2047_1920x0_80_0_0_9dc39ee5653efbd24304468f1e71831c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
СМИ раскрыли, где будут наступать ВСУ после неудач на восточном направлении

WSJ: украинские войска после неудачи на восточном направлении планируют продвижение на юг

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска после неудачи на восточном направлении планируют продвижение на юг, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.
Издание отмечает, что для украинских войск ситуация стала куда более сложной после разрушения Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня украинские войска нанесли по ней серию ударов, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. После этого ВС РФ перебросили часть подразделений для усиления позиций южнее Орехова, быстро расширяя и укрепляя линию обороны.
«
"(Капитан ВСУ Анатолий - ред.) Харченко и его люди готовятся к более постепенному продвижению по плоской местности на юге", - пишет издание.
Газета сообщает, что для продвижения на юг украинские войска используют Бангалорские торпеды американского производства - металлические столбы с зарядами взрывчатки, которые, как они надеются, помогут им обезвреживать мины.
Запуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
"Расшевелить контрнаступ". Что Вашингтон придумал для Киева
2 июля, 08:00
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
"Откровения Залужного": главком ВСУ нашел виновных в проблемах контрнаступа
2 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала