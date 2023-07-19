Рогов сообщил о новой смене тактики ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВСУ попытались сменить тактику в Запорожской области, но и новые атаки отбиваются
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. ВСУ из-за провала наступательной операции сменили тактику в Запорожской области, но и новые атаки российские войска отбивают, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На фоне провала наступательной операции украинские боевики сменили тактику. Сначала они бросали в бой тяжелую технику, однако когда наши военные начали ее массово уничтожать, пошла тема "мясных штурмов", когда пехоту бросали волнами на убой. Сейчас у них на смену пришла новая тактика: боевики атакуют небольшими группами на быстрых внедорожниках и бронированных пикапах, пытаясь вгрызаться в нашу первую линию обороны", - сказал Рогов. По его словам, атаки противники купируются и отбиваются.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, неся серьезные потери как в живой силе, так и в технике.
Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.