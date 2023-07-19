https://ria.ru/20230719/vsu-1885059906.html

Рогов сообщил о новой смене тактики ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил о новой смене тактики ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.07.2023

Рогов сообщил о новой смене тактики ВСУ в Запорожской области

ВСУ из-за провала наступательной операции сменили тактику в Запорожской области, но и новые атаки российские войска отбивают, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:21

2023-07-19T14:21

2023-07-19T14:21

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. ВСУ из-за провала наступательной операции сменили тактику в Запорожской области, но и новые атаки российские войска отбивают, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "На фоне провала наступательной операции украинские боевики сменили тактику. Сначала они бросали в бой тяжелую технику, однако когда наши военные начали ее массово уничтожать, пошла тема "мясных штурмов", когда пехоту бросали волнами на убой. Сейчас у них на смену пришла новая тактика: боевики атакуют небольшими группами на быстрых внедорожниках и бронированных пикапах, пытаясь вгрызаться в нашу первую линию обороны", - сказал Рогов. По его словам, атаки противники купируются и отбиваются. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, неся серьезные потери как в живой силе, так и в технике. Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.

https://ria.ru/20230719/poterya-1885038305.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр