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Волгоград будет переименовываться в Сталинград еще один раз в году - РИА Новости, 19.07.2023
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15:38 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/volgograd-1885087555.html
Волгоград будет переименовываться в Сталинград еще один раз в году
Волгоград будет переименовываться в Сталинград еще один раз в году - РИА Новости, 19.07.2023
Волгоград будет переименовываться в Сталинград еще один раз в году
Депутаты думы Волгограда приняли решение о переименовании города в Сталинград на ещё один день в году - 3 сентября, в День победы над милитаристской Японией,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:38
2023-07-19T15:38
общество
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волгоград
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ВОЛГОГРАД, 19 июл - РИА Новости. Депутаты думы Волгограда приняли решение о переименовании города в Сталинград на ещё один день в году - 3 сентября, в День победы над милитаристской Японией, сообщила пресс-служба гордумы. Имя Сталинград решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. По информации пресс-службы, в среду депутаты гордумы внесли изменения в решение "Об использовании наименования "город-герой Волгоград", принятое в 2013 году. "В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве в перечне дней воинской славы, когда наш город наряду с привычным именем можно именовать Сталинградом, появилось 3 сентября – День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
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общество, сталинград, волгоград
Общество, Сталинград, Волгоград
Волгоград будет переименовываться в Сталинград еще один раз в году

Гордума Волгограда приняла решение о временном переименовании в Сталинград на 3 сентября

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовёт!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Слева - Всехсвятская церковь
Монумент Родина-мать зовёт! на Мамаевом кургане в Волгограде. Слева - Всехсвятская церковь - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Монумент "Родина-мать зовёт!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Слева - Всехсвятская церковь. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 19 июл - РИА Новости. Депутаты думы Волгограда приняли решение о переименовании города в Сталинград на ещё один день в году - 3 сентября, в День победы над милитаристской Японией, сообщила пресс-служба гордумы.
Имя Сталинград решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.
По информации пресс-службы, в среду депутаты гордумы внесли изменения в решение "Об использовании наименования "город-герой Волгоград", принятое в 2013 году.
«
"В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве в перечне дней воинской славы, когда наш город наряду с привычным именем можно именовать Сталинградом, появилось 3 сентября – День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
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