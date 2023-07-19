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Волгоград будет переименовываться в Сталинград еще один раз в году

Волгоград будет переименовываться в Сталинград еще один раз в году - РИА Новости, 19.07.2023

Волгоград будет переименовываться в Сталинград еще один раз в году

Депутаты думы Волгограда приняли решение о переименовании города в Сталинград на ещё один день в году - 3 сентября, в День победы над милитаристской Японией,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:38

2023-07-19T15:38

2023-07-19T15:38

общество

сталинград

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 19 июл - РИА Новости. Депутаты думы Волгограда приняли решение о переименовании города в Сталинград на ещё один день в году - 3 сентября, в День победы над милитаристской Японией, сообщила пресс-служба гордумы. Имя Сталинград решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. По информации пресс-службы, в среду депутаты гордумы внесли изменения в решение "Об использовании наименования "город-герой Волгоград", принятое в 2013 году. "В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве в перечне дней воинской славы, когда наш город наряду с привычным именем можно именовать Сталинградом, появилось 3 сентября – День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

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общество, сталинград, волгоград