https://ria.ru/20230719/vino-1882195900.html

Вино. Изменят ли виноделие роботы и искусственный интеллект

Вино. Изменят ли виноделие роботы и искусственный интеллект - РИА Новости, 19.07.2023

Вино. Изменят ли виноделие роботы и искусственный интеллект

Сколько вина ежегодно производят в мире, что происходит с испортившимися партиями бутылок, и какие перспективы у российских автохтонных сортов винограда. Каким образом на виноделие повлияет искусственный интеллект и роботизация, в чем машины точно не заменят человека, и что будет с ценами на вино в будущем.

2023-07-19T14:00

2023-07-19T14:00

2023-07-19T14:00

сомелье-фрилансер

подкаст

вино

олеся буняева

артур саркисян

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Вино. Изменят ли виноделие роботы и искусственный интеллект Сколько вина ежегодно производят в мире, что происходит с испортившимися партиями бутылок, и какие перспективы у российских автохтонных сортов винограда. Каким образом на виноделие повлияет искусственный интеллект и роботизация, в чем машины точно не заменят человека, и что будет с ценами на вино в будущем. audio/mpeg

Вино. Изменят ли виноделие роботы и искусственный интеллект Сколько вина ежегодно производят в мире, что происходит с испортившимися партиями бутылок, и какие перспективы у российских автохтонных сортов винограда. Каким образом на виноделие повлияет искусственный интеллект и роботизация, в чем машины точно не заменят человека, и что будет с ценами на вино в будущем. audio/mpeg

Эксперты эпизода - директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции, руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева и глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, вино, олеся буняева, артур саркисян, аудио