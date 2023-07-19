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Вино. Изменят ли виноделие роботы и искусственный интеллект
Вино. Изменят ли виноделие роботы и искусственный интеллект - РИА Новости, 19.07.2023
Вино. Изменят ли виноделие роботы и искусственный интеллект
Сколько вина ежегодно производят в мире, что происходит с испортившимися партиями бутылок, и какие перспективы у российских автохтонных сортов винограда. Каким образом на виноделие повлияет искусственный интеллект и роботизация, в чем машины точно не заменят человека, и что будет с ценами на вино в будущем.
2023-07-19T14:00
2023-07-19T14:00
2023-07-19T14:00
сомелье-фрилансер
подкаст
вино
олеся буняева
артур саркисян
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Вино. Изменят ли виноделие роботы и искусственный интеллект
Сколько вина ежегодно производят в мире, что происходит с испортившимися партиями бутылок, и какие перспективы у российских автохтонных сортов винограда. Каким образом на виноделие повлияет искусственный интеллект и роботизация, в чем машины точно не заменят человека, и что будет с ценами на вино в будущем.
audio/mpeg
Вино. Изменят ли виноделие роботы и искусственный интеллект
Сколько вина ежегодно производят в мире, что происходит с испортившимися партиями бутылок, и какие перспективы у российских автохтонных сортов винограда. Каким образом на виноделие повлияет искусственный интеллект и роботизация, в чем машины точно не заменят человека, и что будет с ценами на вино в будущем.
audio/mpeg
Эксперты эпизода - директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции, руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева и глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, вино, олеся буняева, артур саркисян, аудио
Сомелье-фрилансер, Подкаст, Вино, Олеся Буняева, Артур Саркисян
Вино. Изменят ли виноделие роботы и искусственный интеллект
Сколько вина ежегодно производят в мире, что происходит с испортившимися партиями бутылок, и какие перспективы у российских автохтонных сортов винограда. Каким образом на виноделие повлияет искусственный интеллект и роботизация, в чем машины точно не заменят человека, и что будет с ценами на вино в будущем.