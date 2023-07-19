https://ria.ru/20230719/uran-1884970829.html

"Росатом" планирует в 2029 году начать добычу урана в Намибии

"Росатом" планирует в 2029 году начать добычу урана в Намибии - РИА Новости, 19.07.2023

"Росатом" планирует в 2029 году начать добычу урана в Намибии

"Росатом" планирует в 2029 году начать добычу урана в Намибии, предполагаемый объем инвестиций в этот проект составит до 500 миллионов долларов, сообщили РИА... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T03:06

2023-07-19T03:06

2023-07-19T03:43

намибия

африка

санкт-петербург

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

uranium one

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_0:202:3148:1973_1920x0_80_0_0_bcd1fc47599d67d212fd8953d6171e7d.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2029 году начать добычу урана в Намибии, предполагаемый объем инвестиций в этот проект составит до 500 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в атомной госкорпорации в преддверии саммита "Россия-Африка". "Компания Headspring Investments, входящая в группу Uranium One, реализует проект по поиску и разведке месторождений урана в Намибии. По результатам проведенных геологоразведочных работ открыто крупное урановое месторождение", - отметили в "Росатоме". В Намибии сосредоточено 7% мировых урановых запасов. Ранее сообщалось, что в рамках этого проекта при отработке ресурсов месторождения предполагается использовать экологически щадящий метод скважинного подземного выщелачивания (СПВ). "Работы по разведке планируем завершить в 2026 году, а начать добычу урана в 2029 году со сроком отработки более 25 лет. Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет до 500 миллионов долларов, годовая производительность - 3 тысячи тонн урана в год", - сообщили в госкорпорации. Для сравнения, в 2022 году "Росатом" добыл почти 7 тысяч тонн урана (из них порядка 4,5 тысяч тонн пришлось на долю международного уранодобывающего холдинга "Росатома" группы Uranium One). По данным "Росатома", проект в Намибии позволит создать новые рабочие места в регионе и трудоустроить до 600 человек. А всего в проект, как ожидается, будут вовлечены более 20 тысяч человек из смежных областей. Реализация проекта также позволит увеличить ВВП Намибии на 1-2% в годовом выражении. Атомные технологии для развития Африки станут одной из тем обсуждения в рамках второго саммита и экономического форума "Россия-Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230711/aes-1883421364.html

намибия

африка

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

намибия, африка, санкт-петербург, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", uranium one, в мире