https://ria.ru/20230719/ukrytiya-1885018278.html

МЧС России задумалось о бомбоубежищах на случай военных конфликтов

МЧС России задумалось о бомбоубежищах на случай военных конфликтов - РИА Новости, 19.07.2023

МЧС России задумалось о бомбоубежищах на случай военных конфликтов

МЧС РФ прорабатывает правовые механизмы использования любых подземных сооружений для укрытия населения при военных конфликтах, сообщил глава ведомства Александр РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:50

2023-07-19T11:50

2023-07-19T12:09

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

совет федерации рф

безопасность

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. МЧС РФ прорабатывает правовые механизмы использования любых подземных сооружений для укрытия населения при военных конфликтах, сообщил глава ведомства Александр Куренков. "Мы прорабатываем правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах", - сказал он на заседании в Совете Федерации.

https://ria.ru/20221215/ukrytiya-1838970646.html

россия

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2023

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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, безопасность