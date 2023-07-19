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МЧС России задумалось о бомбоубежищах на случай военных конфликтов - РИА Новости, 19.07.2023
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11:50 19.07.2023 (обновлено: 12:09 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/ukrytiya-1885018278.html
МЧС России задумалось о бомбоубежищах на случай военных конфликтов
МЧС России задумалось о бомбоубежищах на случай военных конфликтов - РИА Новости, 19.07.2023
МЧС России задумалось о бомбоубежищах на случай военных конфликтов
МЧС РФ прорабатывает правовые механизмы использования любых подземных сооружений для укрытия населения при военных конфликтах, сообщил глава ведомства Александр РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:50
2023-07-19T12:09
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
совет федерации рф
безопасность
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. МЧС РФ прорабатывает правовые механизмы использования любых подземных сооружений для укрытия населения при военных конфликтах, сообщил глава ведомства Александр Куренков. "Мы прорабатываем правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах", - сказал он на заседании в Совете Федерации.
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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, безопасность
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Совет Федерации РФ, Безопасность
МЧС России задумалось о бомбоубежищах на случай военных конфликтов

МЧС России хочет разрешить использовать любые подземные укрытия при военных конфликтах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. МЧС РФ прорабатывает правовые механизмы использования любых подземных сооружений для укрытия населения при военных конфликтах, сообщил глава ведомства Александр Куренков.
«
"Мы прорабатываем правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах", - сказал он на заседании в Совете Федерации.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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РоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Совет Федерации РФБезопасность
 
 
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