https://ria.ru/20230719/ukraina-1885147081.html

"Это безумие". Во Франции пришли в ужас от нового плана ЕС по Украине

"Это безумие". Во Франции пришли в ужас от нового плана ЕС по Украине - РИА Новости, 19.07.2023

"Это безумие". Во Франции пришли в ужас от нового плана ЕС по Украине

Увеличение Евросоюзом пакета финансовой помощи для Украины — это безумие, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:48

2023-07-19T18:48

2023-07-19T18:58

в мире

франция

украина

евросоюз

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Увеличение Евросоюзом пакета финансовой помощи для Украины — это безумие, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter."Неистовое безумие! ЕС собирается попросить у стран-членов еще 20 миллиардов евро на "защиту Украины"! Только от Франции — четыре миллиарда!" — возмутился он.По мнению политика, такое решение могут принять, несмотря на то, что ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн уже запросила 50 миллиардов для помощи киевскому режиму. В заключение Филиппо призвал прекратить помогать Украине, пока европейские страны не разорились.

https://ria.ru/20230719/zelenskiy-1885130647.html

франция

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в мире, франция, украина, евросоюз, twitter