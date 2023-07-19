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"Это безумие". Во Франции пришли в ужас от нового плана ЕС по Украине - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 19.07.2023 (обновлено: 18:58 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885147081.html
"Это безумие". Во Франции пришли в ужас от нового плана ЕС по Украине
"Это безумие". Во Франции пришли в ужас от нового плана ЕС по Украине - РИА Новости, 19.07.2023
"Это безумие". Во Франции пришли в ужас от нового плана ЕС по Украине
Увеличение Евросоюзом пакета финансовой помощи для Украины — это безумие, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:48
2023-07-19T18:58
в мире
франция
украина
евросоюз
twitter
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Увеличение Евросоюзом пакета финансовой помощи для Украины — это безумие, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter."Неистовое безумие! ЕС собирается попросить у стран-членов еще 20 миллиардов евро на "защиту Украины"! Только от Франции — четыре миллиарда!" — возмутился он.По мнению политика, такое решение могут принять, несмотря на то, что ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн уже запросила 50 миллиардов для помощи киевскому режиму. В заключение Филиппо призвал прекратить помогать Украине, пока европейские страны не разорились.
https://ria.ru/20230719/zelenskiy-1885130647.html
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в мире, франция, украина, евросоюз, twitter
В мире, Франция, Украина, Евросоюз, Twitter, Специальная военная операция на Украине
"Это безумие". Во Франции пришли в ужас от нового плана ЕС по Украине

Французский политик Филиппо выступил против оказания ЕС новой финансовой помощи Украине

© AP Photo / Jean-Francois BadiasФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Увеличение Евросоюзом пакета финансовой помощи для Украины — это безумие, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter.
«
"Неистовое безумие! ЕС собирается попросить у стран-членов еще 20 миллиардов евро на "защиту Украины"! Только от Франции — четыре миллиарда!" — возмутился он.
По мнению политика, такое решение могут принять, несмотря на то, что ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн уже запросила 50 миллиардов для помощи киевскому режиму.
В заключение Филиппо призвал прекратить помогать Украине, пока европейские страны не разорились.
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