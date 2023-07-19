https://ria.ru/20230719/turtsiya-1884906742.html

Эксперт назвал стоимость самых дорогих и дешевых туров в Турцию

Эксперт назвал стоимость самых дорогих и дешевых туров в Турцию - РИА Новости, 19.07.2023

Эксперт назвал стоимость самых дорогих и дешевых туров в Турцию

Аналитики интернет-магазина туров озвучили стоимость самого дорого и бюджетного отдыха, сообщает Travelata.ru. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T06:19

2023-07-19T06:19

2023-07-19T06:19

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

турция

мармарис

куда можно лететь

отдых на море

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Аналитики интернет-магазина туров озвучили стоимость самого дорого и бюджетного отдыха, сообщает Travelata.ru.Дешевле всего в Турцию летом 2023 года удалось слетать из Москвы в Мармарис на две ночи. В отеле категории "три звезды" один взрослый провел две ночи при системе "Все включено" за 19 479 рублей.Самой дорогой поездкой на турецкое побережье на данный момент считается тур из Санкт-Петербурга в Белек. Двое взрослых с двумя детьми за 16 ночей в отеле категории "пять звезд" и системой “Ультра все включено” заплатили 1 892 548 рублей.

https://ria.ru/20230625/turtsiya-1879209502.html

турция

мармарис

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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