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Эксперт назвал стоимость самых дорогих и дешевых туров в Турцию - РИА Новости, 19.07.2023
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Туризм
 
06:19 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/turtsiya-1884906742.html
Эксперт назвал стоимость самых дорогих и дешевых туров в Турцию
Эксперт назвал стоимость самых дорогих и дешевых туров в Турцию - РИА Новости, 19.07.2023
Эксперт назвал стоимость самых дорогих и дешевых туров в Турцию
Аналитики интернет-магазина туров озвучили стоимость самого дорого и бюджетного отдыха, сообщает Travelata.ru. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T06:19
2023-07-19T06:19
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
мармарис
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Аналитики интернет-магазина туров озвучили стоимость самого дорого и бюджетного отдыха, сообщает Travelata.ru.Дешевле всего в Турцию летом 2023 года удалось слетать из Москвы в Мармарис на две ночи. В отеле категории "три звезды" один взрослый провел две ночи при системе "Все включено" за 19 479 рублей.Самой дорогой поездкой на турецкое побережье на данный момент считается тур из Санкт-Петербурга в Белек. Двое взрослых с двумя детьми за 16 ночей в отеле категории "пять звезд" и системой “Ультра все включено” заплатили 1 892 548 рублей.
https://ria.ru/20230625/turtsiya-1879209502.html
турция
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353
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, мармарис, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Мармарис, куда можно лететь, Отдых на море
Эксперт назвал стоимость самых дорогих и дешевых туров в Турцию

Исследование: россияне платят за туры в Турцию от 20 тысяч до двух миллионов рублей

© iStock.com / KenanOlgunЖенщина в Бодруме, Турция
Женщина в Бодруме, Турция - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© iStock.com / KenanOlgun
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Аналитики интернет-магазина туров озвучили стоимость самого дорого и бюджетного отдыха, сообщает Travelata.ru.
Дешевле всего в Турцию летом 2023 года удалось слетать из Москвы в Мармарис на две ночи. В отеле категории "три звезды" один взрослый провел две ночи при системе "Все включено" за 19 479 рублей.
Самой дорогой поездкой на турецкое побережье на данный момент считается тур из Санкт-Петербурга в Белек. Двое взрослых с двумя детьми за 16 ночей в отеле категории "пять звезд" и системой “Ультра все включено” заплатили 1 892 548 рублей.
Женщина в Бодруме, Турция - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Нетипичная Турция. Как выбрать курорт, чтобы не разочароваться
25 июня, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТурцияМармарискуда можно лететьОтдых на море
 
 
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