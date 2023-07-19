https://ria.ru/20230719/tsum-1885059263.html

Верховный суд поддержал россиянина, купившего вещи в ЦУМ в 846 раз дешевле

Верховный суд поддержал россиянина, купившего вещи в ЦУМ в 846 раз дешевле - РИА Новости, 19.07.2023

Верховный суд поддержал россиянина, купившего вещи в ЦУМ в 846 раз дешевле

Верховный суд вступился за жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМ смог купить люксовые вещи в 846 раз дешевле реальной стоимости,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:19

2023-07-19T14:19

2023-07-19T18:16

россия

волгоград

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Верховный суд вступился за жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМ смог купить люксовые вещи в 846 раз дешевле реальной стоимости, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам. Согласно материалам дела, волгоградец обнаружил в приложении магазина необычно низкие цены на товары. Всего он купил 19 предметов: пиджаки, свитера, рубашки, джинсы — по 19, 26, 39 рублей соответственно, а самая дорогая вещь обошлась ему в 129 рублей. Деньги списали со счета, на почту и телефон пришли подтверждения от магазина. Но покупки мужчина не получил: магазин уведомил о невозможности доставки и вернул деньги. Волгоградец обратился в суд и потребовал предоставить вещи, ссылаясь на закон о защите прав потребителей. Представитель ЦУМ пояснил, что на их сайте произошел технический сбой, поэтому цены стали отражаться некорректно и явно несоразмерно обычной стоимости. В целом истец заплатил за вещи в 846 раз меньше их фактической цены. Магазин предложил передать покупки при условии доплаты до полной стоимости. Суды трех инстанций встали на сторону магазина, но Верховный суд отменил их решения. "Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе", — напомнил суд. В ВС пояснили, что предложение о продаже одежды — публичная оферта и после оплаты магазин обязан передать товар покупателю. Заключение договора ведет к необходимости его исполнения, подчеркнули в суде. В итоге коллегия направила дело на пересмотр в суд первой инстанции.

https://ria.ru/20230128/sud-1848050844.html

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россия, волгоград