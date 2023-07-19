Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд поддержал россиянина, купившего вещи в ЦУМ в 846 раз дешевле - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 19.07.2023 (обновлено: 18:16 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/tsum-1885059263.html
Верховный суд поддержал россиянина, купившего вещи в ЦУМ в 846 раз дешевле
Верховный суд поддержал россиянина, купившего вещи в ЦУМ в 846 раз дешевле - РИА Новости, 19.07.2023
Верховный суд поддержал россиянина, купившего вещи в ЦУМ в 846 раз дешевле
Верховный суд вступился за жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМ смог купить люксовые вещи в 846 раз дешевле реальной стоимости,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:19
2023-07-19T18:16
россия
волгоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142309/54/1423095415_0:254:3077:1985_1920x0_80_0_0_1355c793cd05ca271f6b8ac845ceda5f.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Верховный суд вступился за жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМ смог купить люксовые вещи в 846 раз дешевле реальной стоимости, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам. Согласно материалам дела, волгоградец обнаружил в приложении магазина необычно низкие цены на товары. Всего он купил 19 предметов: пиджаки, свитера, рубашки, джинсы — по 19, 26, 39 рублей соответственно, а самая дорогая вещь обошлась ему в 129 рублей. Деньги списали со счета, на почту и телефон пришли подтверждения от магазина. Но покупки мужчина не получил: магазин уведомил о невозможности доставки и вернул деньги. Волгоградец обратился в суд и потребовал предоставить вещи, ссылаясь на закон о защите прав потребителей. Представитель ЦУМ пояснил, что на их сайте произошел технический сбой, поэтому цены стали отражаться некорректно и явно несоразмерно обычной стоимости. В целом истец заплатил за вещи в 846 раз меньше их фактической цены. Магазин предложил передать покупки при условии доплаты до полной стоимости. Суды трех инстанций встали на сторону магазина, но Верховный суд отменил их решения. "Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе", — напомнил суд. В ВС пояснили, что предложение о продаже одежды — публичная оферта и после оплаты магазин обязан передать товар покупателю. Заключение договора ведет к необходимости его исполнения, подчеркнули в суде. В итоге коллегия направила дело на пересмотр в суд первой инстанции.
https://ria.ru/20230128/sud-1848050844.html
россия
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142309/54/1423095415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec56a15746d0984d3a41dd87dc11d29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, волгоград
Россия, Волгоград
Верховный суд поддержал россиянина, купившего вещи в ЦУМ в 846 раз дешевле

Суд вступился за волгоградца, купившего вещи на сайте ЦУМ по цене в 846 раз ниже реальной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦентральный универмаг Москвы
Центральный универмаг Москвы - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Центральный универмаг Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Верховный суд вступился за жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМ смог купить люксовые вещи в 846 раз дешевле реальной стоимости, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам.
Согласно материалам дела, волгоградец обнаружил в приложении магазина необычно низкие цены на товары. Всего он купил 19 предметов: пиджаки, свитера, рубашки, джинсы — по 19, 26, 39 рублей соответственно, а самая дорогая вещь обошлась ему в 129 рублей. Деньги списали со счета, на почту и телефон пришли подтверждения от магазина. Но покупки мужчина не получил: магазин уведомил о невозможности доставки и вернул деньги. Волгоградец обратился в суд и потребовал предоставить вещи, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.
Опрос
Что вы покупаете онлайн чаще всего?
Возможны несколько вариантов ответа
Проголосовали:1124
17:46
Представитель ЦУМ пояснил, что на их сайте произошел технический сбой, поэтому цены стали отражаться некорректно и явно несоразмерно обычной стоимости. В целом истец заплатил за вещи в 846 раз меньше их фактической цены. Магазин предложил передать покупки при условии доплаты до полной стоимости.
Суды трех инстанций встали на сторону магазина, но Верховный суд отменил их решения.
"Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе", — напомнил суд.
В ВС пояснили, что предложение о продаже одежды — публичная оферта и после оплаты магазин обязан передать товар покупателю. Заключение договора ведет к необходимости его исполнения, подчеркнули в суде.
В итоге коллегия направила дело на пересмотр в суд первой инстанции.
Сотрудник полиции возле изолятора - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
СМИ: суд оправдал экс-заместителя главы ЦЭНКИ, получившего срок за взятку
28 января, 07:54
 
РоссияВолгоград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала