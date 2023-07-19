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В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.07.2023
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях на севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T00:13
2023-07-19T00:13
2023-07-19T00:36
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Киеве и восьми областях на севере и востоке Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.Согласно представленным данным, сигнал тревоги звучит в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях. Отмечается, что ее также объявили в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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киев, в мире, украина, вооруженные силы рф, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Киевская область
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу