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Тимати заявил о паузе в музыкальной карьере - РИА Новости, 19.07.2023
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Шоубиз
 
02:10 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/timati-1884866339.html
Тимати заявил о паузе в музыкальной карьере
Тимати заявил о паузе в музыкальной карьере - РИА Новости, 19.07.2023
Тимати заявил о паузе в музыкальной карьере
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил в интервью "Пятому каналу" о приостановке творческой деятельности ради бизнеса. Он отметил, что не собирается посвящать жизнь РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T02:10
2023-07-19T02:10
шоубиз
тимати (тимур юнусов)
москва
санкт-петербург
технологии
россия
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил в интервью "Пятому каналу" о приостановке творческой деятельности ради бизнеса. Он отметил, что не собирается посвящать жизнь бесконечным гастролям. &quot;Я по большому счету, честно, сейчас не горю желанием ни выступать, ни записывать, ни делать фиты. Я занимаюсь бизнесом и вообще другими вещами по жизни. Потому что я не хочу застрять в определенном цикле – гастролировать и записывать песни до 60-70 лет&quot;, – признался музыкант.По словам Тимати, он с уважением относится к певцам, посвятившим жизнь своей работе. Но исполнитель отметил, что это не его путь. "Я с большим уважением отношусь к артистам, которые посвятили жизнь этому ремеслу. Но я не хочу ограничивать свою жизнь. Нужно все успеть, все попробовать, поэтому я сейчас сконцентрирован на других вещах, на бизнесе", – заключил рэпер. Тимати занимается предпринимательской деятельностью уже много лет. В 2006 году он стал сооснователем лейбла Black Star. Музыкант покинул его в 2020-м. Позже он открыл сеть ресторанов, тату-салонов, барбершопов, картинги в Москве и Санкт-Петербурге, а также киберспортивный клуб. В прошлом году Тимати вместе с ресторатором Антоном Пинским приобрел все активы Starbucks в России.
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Шоубиз, Тимати (Тимур Юнусов), Москва, Санкт-Петербург, Технологии, Россия, Знаменитости, Музыка, Бизнес
Тимати заявил о паузе в музыкальной карьере

Тимати заявил о приостановке музыкальной карьеры ради бизнеса

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов)
 Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил в интервью "Пятому каналу" о приостановке творческой деятельности ради бизнеса. Он отметил, что не собирается посвящать жизнь бесконечным гастролям.
«

"Я по большому счету, честно, сейчас не горю желанием ни выступать, ни записывать, ни делать фиты. Я занимаюсь бизнесом и вообще другими вещами по жизни. Потому что я не хочу застрять в определенном цикле – гастролировать и записывать песни до 60-70 лет", – признался музыкант.

По словам Тимати, он с уважением относится к певцам, посвятившим жизнь своей работе. Но исполнитель отметил, что это не его путь.
«
"Я с большим уважением отношусь к артистам, которые посвятили жизнь этому ремеслу. Но я не хочу ограничивать свою жизнь. Нужно все успеть, все попробовать, поэтому я сейчас сконцентрирован на других вещах, на бизнесе", – заключил рэпер.
Тимати занимается предпринимательской деятельностью уже много лет. В 2006 году он стал сооснователем лейбла Black Star. Музыкант покинул его в 2020-м. Позже он открыл сеть ресторанов, тату-салонов, барбершопов, картинги в Москве и Санкт-Петербурге, а также киберспортивный клуб.
В прошлом году Тимати вместе с ресторатором Антоном Пинским приобрел все активы Starbucks в России.
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ШоубизТимати (Тимур Юнусов)МоскваСанкт-ПетербургТехнологииРоссияЗнаменитостиМузыкаБизнес
 
 
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