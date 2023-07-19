https://ria.ru/20230719/timati-1884866339.html

Тимати заявил о паузе в музыкальной карьере

Тимати заявил о паузе в музыкальной карьере - РИА Новости, 19.07.2023

Тимати заявил о паузе в музыкальной карьере

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил в интервью "Пятому каналу" о приостановке творческой деятельности ради бизнеса. Он отметил, что не собирается посвящать жизнь РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T02:10

2023-07-19T02:10

2023-07-19T02:10

шоубиз

тимати (тимур юнусов)

москва

санкт-петербург

технологии

россия

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил в интервью "Пятому каналу" о приостановке творческой деятельности ради бизнеса. Он отметил, что не собирается посвящать жизнь бесконечным гастролям. "Я по большому счету, честно, сейчас не горю желанием ни выступать, ни записывать, ни делать фиты. Я занимаюсь бизнесом и вообще другими вещами по жизни. Потому что я не хочу застрять в определенном цикле – гастролировать и записывать песни до 60-70 лет", – признался музыкант.По словам Тимати, он с уважением относится к певцам, посвятившим жизнь своей работе. Но исполнитель отметил, что это не его путь. "Я с большим уважением отношусь к артистам, которые посвятили жизнь этому ремеслу. Но я не хочу ограничивать свою жизнь. Нужно все успеть, все попробовать, поэтому я сейчас сконцентрирован на других вещах, на бизнесе", – заключил рэпер. Тимати занимается предпринимательской деятельностью уже много лет. В 2006 году он стал сооснователем лейбла Black Star. Музыкант покинул его в 2020-м. Позже он открыл сеть ресторанов, тату-салонов, барбершопов, картинги в Москве и Санкт-Петербурге, а также киберспортивный клуб. В прошлом году Тимати вместе с ресторатором Антоном Пинским приобрел все активы Starbucks в России.

https://ria.ru/20220805/timati-1807428098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тимати (тимур юнусов), москва, санкт-петербург, технологии, россия, знаменитости, музыка, бизнес