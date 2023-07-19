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Преступления нацистов в Смоленской области в период ВОВ признали геноцидом - РИА Новости, 19.07.2023
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11:27 19.07.2023 (обновлено: 11:29 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/sud-1885013279.html
Преступления нацистов в Смоленской области в период ВОВ признали геноцидом
Преступления нацистов в Смоленской области в период ВОВ признали геноцидом - РИА Новости, 19.07.2023
Преступления нацистов в Смоленской области в период ВОВ признали геноцидом
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Смоленской области в Великую Отечественную войну, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:27
2023-07-19T11:29
россия
великая отечественная война (1941-1945)
генеральная прокуратура рф
смоленский областной суд
смоленская область
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Суд признал геноцидом преступления нацистов в Смоленской области в Великую Отечественную войну, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ."Смоленский областной суд рассмотрел заявление прокуратуры о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом народов Советского Союза установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на оккупированной в период с июля 1941 года по сентябрь 1943 года территории Смоленщины... Суд, согласившись с доводами прокуратуры, удовлетворил заявленные требования", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что заявление было направлено в суд по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова.Правоохранителями были изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения мирного населения немецкими захватчиками и пособниками, выходцами с Украины, Польши, Чехии, Австрии и Франции, отличавшихся особой жесткостью в расправах.Кроме того, были опрошены историки и другие специалисты, обладающие информацией о периоде оккупации, а также непосредственные очевидцы событий июля 1941 года - сентября 1943 года.
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россия
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россия, великая отечественная война (1941-1945), генеральная прокуратура рф, смоленский областной суд, смоленская область
Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Генеральная прокуратура РФ, Смоленский областной суд, Смоленская область
Преступления нацистов в Смоленской области в период ВОВ признали геноцидом

Суд признал преступления нацистов в Смоленской области в период ВОВ геноцидом

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Суд признал геноцидом преступления нацистов в Смоленской области в Великую Отечественную войну, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ.
«
"Смоленский областной суд рассмотрел заявление прокуратуры о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом народов Советского Союза установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на оккупированной в период с июля 1941 года по сентябрь 1943 года территории Смоленщины... Суд, согласившись с доводами прокуратуры, удовлетворил заявленные требования", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что заявление было направлено в суд по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова.
Правоохранителями были изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения мирного населения немецкими захватчиками и пособниками, выходцами с Украины, Польши, Чехии, Австрии и Франции, отличавшихся особой жесткостью в расправах.
Кроме того, были опрошены историки и другие специалисты, обладающие информацией о периоде оккупации, а также непосредственные очевидцы событий июля 1941 года - сентября 1943 года.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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2 июня, 18:17
 
РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Генеральная прокуратура РФСмоленский областной судСмоленская область
 
 
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