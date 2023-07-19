https://ria.ru/20230719/starlink-1885054713.html

ВСУ используют Starlink для обнаружения российской авиации, пишут СМИ

ВСУ используют Starlink для обнаружения российской авиации, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2023

ВСУ используют Starlink для обнаружения российской авиации, пишут СМИ

Украинские военные признались, что используют терминалы Starlink для обнаружения российской авиации на расстоянии, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:54

2023-07-19T13:54

2023-07-19T13:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

starlink

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные признались, что используют терминалы Starlink для обнаружения российской авиации на расстоянии, пишет газета Wall Street Journal. Как пишет издание, переговорившее в рядом украинских военных, из-за нехватки необходимого оборудования им приходится "искать творческий подход". "Недавно ночью они (украинские военные - ред.) взобрались на кучу шлака, чтобы установить камеру, подключенную к интернет-терминалу Starlink, работающему от генератора. Камера обеспечивает передачу, которая может помочь им обнаружить российскую авиацию на расстоянии", - пишет издание. Starlink является спутниковой сетью, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230715/kiberataki-1884317096.html

https://ria.ru/20230714/starlink-1884268358.html

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вооруженные силы украины, украина, starlink, в мире