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Марочко: российская армия усилила атаки на Краснолиманском направлении

Марочко: российская армия усилила атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.07.2023

Марочко: российская армия усилила атаки на Краснолиманском направлении

Армия России усилила давление на украинские позиции на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:11

2023-07-19T08:11

2023-07-19T08:11

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Армия России усилила давление на украинские позиции на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки групповые удары по украинским позициям в районах населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка и Торское значительно возросли. Огонь ведется как при помощи армейской авиации, так и артиллерии", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что на небольших расстояниях используются тяжелые огнеметные системы, бронетехника. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки на краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 100 украинских военных и 8 единиц техники, включая одну польскую САУ Krab, а также пресекла деятельность украинской группы диверсантов, сообщали во вторник в Минобороны России.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, андрей марочко