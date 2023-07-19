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Марочко: российская армия усилила атаки на Краснолиманском направлении
Марочко: российская армия усилила атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.07.2023
Марочко: российская армия усилила атаки на Краснолиманском направлении
Армия России усилила давление на украинские позиции на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:11
2023-07-19T08:11
2023-07-19T08:11
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Армия России усилила давление на украинские позиции на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки групповые удары по украинским позициям в районах населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка и Торское значительно возросли. Огонь ведется как при помощи армейской авиации, так и артиллерии", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что на небольших расстояниях используются тяжелые огнеметные системы, бронетехника. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки на краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 100 украинских военных и 8 единиц техники, включая одну польскую САУ Krab, а также пресекла деятельность украинской группы диверсантов, сообщали во вторник в Минобороны России.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Марочко: российская армия усилила атаки на Краснолиманском направлении
Офицер ЛНР Марочко сообщил об усилении ударов по ВСУ на Краснолиманском направлении