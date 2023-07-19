https://ria.ru/20230719/smena-1885062690.html

Матвиенко рассказала об отзывах из Европы на закон о запрете смены пола

Матвиенко рассказала об отзывах из Европы на закон о запрете смены пола - РИА Новости, 19.07.2023

Матвиенко рассказала об отзывах из Европы на закон о запрете смены пола

Очень много позитивных откликов пришло из Европы на российский закон о запрете смены пола, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, признавшись, что ее это... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:28

2023-07-19T14:28

2023-07-19T14:46

европа

валентина матвиенко

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Очень много позитивных откликов пришло из Европы на российский закон о запрете смены пола, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, признавшись, что ее это даже удивило."Ради объективности хочу сказать, что я всегда перед такими вопросами запрашиваю интернет-информацию, отклики – зарубежные, в том числе. Так вот, очень много позитивных зарубежных откликов. Я даже удивилась. Очень много позитивных (откликов) на этот закон из европейских государств", - сказала она в ходе обсуждения соответствующего закона.Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о запрете смены пола человека, теперь это будет возможно только по медицинским показаниям, сменившим пол также нельзя будет усыновить детей.Инициативой предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей.Отмечается, что на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете смены пола, его нормы распространяться не будут.Также указывается, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГС в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения". Запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с "лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей", по решению врачебной комиссии. Порядок выдачи решений и перечень медорганизаций будет утверждать кабмин.

https://ria.ru/20230715/zakon-1884322735.html

https://ria.ru/20230614/preparaty-1878117276.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, валентина матвиенко, совет федерации рф