https://ria.ru/20230719/slava-1885020040.html
"Сделал предложение": Слава воссоединилась с экс-возлюбленным
"Сделал предложение": Слава воссоединилась с экс-возлюбленным - РИА Новости, 19.07.2023
"Сделал предложение": Слава воссоединилась с экс-возлюбленным
Певица Слава в интервью "Русскому радио" призналась, что воссоединилась со своим экс-возлюбленным, бизнесменом Анатолием Данилицким. Она рассказала, что... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:43
2023-07-19T12:43
2023-07-19T12:43
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Певица Слава в интервью "Русскому радио" призналась, что воссоединилась со своим экс-возлюбленным, бизнесменом Анатолием Данилицким. Она рассказала, что получила от него предложение руки и сердца. "Мы помирились с Анатолием. Он мне сделал очередное 28-е предложение. Но нам и так хорошо. Куда же я от него денусь?" – поделилась исполнительница.Предприниматель и певица встречались более 20 лет, но так и не поженились. В 2011 году у пары родилась девочка Антонина. Данилицкий также поддерживал дочь исполнительницы от предыдущих отношений Александру. В конце прошлого года Слава сообщила о расставании с бизнесменом, но не назвала причину разрыва отношений. Она признавалась, что готова простить избранника, если он "исправится".
https://ria.ru/20230110/slava-1843855398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
певица слава (анастасия сланевская), знаменитости, любовь, отношения, семья
Шоубиз, Певица Слава (Анастасия Сланевская), Знаменитости, Любовь, отношения, Семья
"Сделал предложение": Слава воссоединилась с экс-возлюбленным
Певица Слава воссоединилась с экс-возлюбленным Анатолием Данилицким