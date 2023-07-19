https://ria.ru/20230719/slava-1885020040.html

"Сделал предложение": Слава воссоединилась с экс-возлюбленным

"Сделал предложение": Слава воссоединилась с экс-возлюбленным - РИА Новости, 19.07.2023

"Сделал предложение": Слава воссоединилась с экс-возлюбленным

Певица Слава в интервью "Русскому радио" призналась, что воссоединилась со своим экс-возлюбленным, бизнесменом Анатолием Данилицким. Она рассказала, что... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:43

2023-07-19T12:43

2023-07-19T12:43

шоубиз

певица слава (анастасия сланевская)

знаменитости

любовь

отношения

семья

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Певица Слава в интервью "Русскому радио" призналась, что воссоединилась со своим экс-возлюбленным, бизнесменом Анатолием Данилицким. Она рассказала, что получила от него предложение руки и сердца. "Мы помирились с Анатолием. Он мне сделал очередное 28-е предложение. Но нам и так хорошо. Куда же я от него денусь?" – поделилась исполнительница.Предприниматель и певица встречались более 20 лет, но так и не поженились. В 2011 году у пары родилась девочка Антонина. Данилицкий также поддерживал дочь исполнительницы от предыдущих отношений Александру. В конце прошлого года Слава сообщила о расставании с бизнесменом, но не назвала причину разрыва отношений. Она признавалась, что готова простить избранника, если он "исправится".

https://ria.ru/20230110/slava-1843855398.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

певица слава (анастасия сланевская), знаменитости, любовь, отношения, семья