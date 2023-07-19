Рейтинг@Mail.ru
"Сделал предложение": Слава воссоединилась с экс-возлюбленным - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:43 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/slava-1885020040.html
"Сделал предложение": Слава воссоединилась с экс-возлюбленным
"Сделал предложение": Слава воссоединилась с экс-возлюбленным - РИА Новости, 19.07.2023
"Сделал предложение": Слава воссоединилась с экс-возлюбленным
Певица Слава в интервью "Русскому радио" призналась, что воссоединилась со своим экс-возлюбленным, бизнесменом Анатолием Данилицким. Она рассказала, что... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:43
2023-07-19T12:43
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
знаменитости
любовь
отношения
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571431095_0:191:2048:1343_1920x0_80_0_0_0c93f3b7c96e4f176b0d56a6d0c34fe0.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Певица Слава в интервью "Русскому радио" призналась, что воссоединилась со своим экс-возлюбленным, бизнесменом Анатолием Данилицким. Она рассказала, что получила от него предложение руки и сердца. &quot;Мы помирились с Анатолием. Он мне сделал очередное 28-е предложение. Но нам и так хорошо. Куда же я от него денусь?&quot; – поделилась исполнительница.Предприниматель и певица встречались более 20 лет, но так и не поженились. В 2011 году у пары родилась девочка Антонина. Данилицкий также поддерживал дочь исполнительницы от предыдущих отношений Александру. В конце прошлого года Слава сообщила о расставании с бизнесменом, но не назвала причину разрыва отношений. Она признавалась, что готова простить избранника, если он "исправится".
https://ria.ru/20230110/slava-1843855398.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571431095_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a4e8200ec732ce7af0901f5f8cd5dfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
певица слава (анастасия сланевская), знаменитости, любовь, отношения, семья
Шоубиз, Певица Слава (Анастасия Сланевская), Знаменитости, Любовь, отношения, Семья
"Сделал предложение": Слава воссоединилась с экс-возлюбленным

Певица Слава воссоединилась с экс-возлюбленным Анатолием Данилицким

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Анастасия Сланевская с супругом бизнесменом Анатолием Данилицким перед вручением музыкальной премии "Жара Music Awards" в Москве
Певица Анастасия Сланевская с супругом бизнесменом Анатолием Данилицким перед вручением музыкальной премии Жара Music Awards в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Певица Слава в интервью "Русскому радио" призналась, что воссоединилась со своим экс-возлюбленным, бизнесменом Анатолием Данилицким. Она рассказала, что получила от него предложение руки и сердца.
«

"Мы помирились с Анатолием. Он мне сделал очередное 28-е предложение. Но нам и так хорошо. Куда же я от него денусь?" – поделилась исполнительница.

Предприниматель и певица встречались более 20 лет, но так и не поженились. В 2011 году у пары родилась девочка Антонина. Данилицкий также поддерживал дочь исполнительницы от предыдущих отношений Александру.
В конце прошлого года Слава сообщила о расставании с бизнесменом, но не назвала причину разрыва отношений. Она признавалась, что готова простить избранника, если он "исправится".
Церемония вручения премии Шансон года - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Слава отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным
10 января, 12:27
 
ШоубизПевица Слава (Анастасия Сланевская)ЗнаменитостиЛюбовьотношенияСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала