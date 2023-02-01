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"Если исправится": Слава назвала условия воссоединения с экс-возлюбленным - РИА Новости, 01.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230201/slava-1849060483.html
"Если исправится": Слава назвала условия воссоединения с экс-возлюбленным
"Если исправится": Слава назвала условия воссоединения с экс-возлюбленным - РИА Новости, 01.02.2023
"Если исправится": Слава назвала условия воссоединения с экс-возлюбленным
Певица Слава призналась, что готова простить бывшего избранника Анатолия Данилицкого, если он "исправится". РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T18:45
2023-02-01T18:45
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
отношения
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Певица Слава призналась, что готова простить бывшего избранника Анатолия Данилицкого, если он "исправится".Также она объяснила, почему позволила экс-возлюбленному поцеловать себя в отпуске.По словам исполнительницы, она тяжело пережила расставание с Данилицким. Помимо этого, она заявила, что пошутила о готовности к новым отношениям. Слава встречалась с Данилицким более 20 лет. Однако пара не скрепила себя узами брака. Экс-возлюбленные воспитывают общую дочь Антонину.В конце прошлого года певица сообщила о расставании с бизнесменом. Тем не менее она не назвала причину разрыва отношений. Ранее Слава призналась, что ее дочь Александра ждет ребенка. Однако она не рассекретила пол будущего малыша.
https://ria.ru/20230111/slava-1844060071.html
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певица слава (анастасия сланевская), отношения
Шоубиз, Певица Слава (Анастасия Сланевская), отношения
18:45 01.02.2023
 
"Если исправится": Слава назвала условия воссоединения с экс-возлюбленным

Певица Слава назвала условия воссоединения с экс-возлюбленным Анатолием Данилицким

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЦеремония вручения премии "Шансон года"
Церемония вручения премии Шансон года - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Певица Слава призналась, что готова простить бывшего избранника Анатолия Данилицкого, если он "исправится".
"Я надеюсь, что он исправится. Если исправится, будет хорошо. Все зависит только от него. Он сам знает, что нужно исправить. Только лениться не надо", – поделилась артистка в эфире RU.TV.
Также она объяснила, почему позволила экс-возлюбленному поцеловать себя в отпуске.
"Мы давно запланировали этот отпуск. Тем более он отец Антонины. Мы пару раз выпивали, я давала слабину. Даже позволила ему поцеловать себя в ножку. Этим и закончилось", – призналась знаменитость.
По словам исполнительницы, она тяжело пережила расставание с Данилицким.
"В какой-то момент было очень плохо. Каждый день плакала", – пожаловалась певица.
Помимо этого, она заявила, что пошутила о готовности к новым отношениям.

"Пока не готова к новым отношениям. Я пошутила в соцсетях. Если кто-то подойдет, даже не знаю, о чем разговаривать. Сейчас всю энергию вкладываю в творчество", – заключила звезда.

Слава встречалась с Данилицким более 20 лет. Однако пара не скрепила себя узами брака. Экс-возлюбленные воспитывают общую дочь Антонину.
В конце прошлого года певица сообщила о расставании с бизнесменом. Тем не менее она не назвала причину разрыва отношений.
Ранее Слава призналась, что ее дочь Александра ждет ребенка. Однако она не рассекретила пол будущего малыша.
Певица Анастасия Сланевская с супругом бизнесменом Анатолием Данилицким перед вручением музыкальной премии Жара Music Awards в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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ШоубизПевица Слава (Анастасия Сланевская)отношения
 
 
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