https://ria.ru/20230201/slava-1849060483.html

"Если исправится": Слава назвала условия воссоединения с экс-возлюбленным

"Если исправится": Слава назвала условия воссоединения с экс-возлюбленным - РИА Новости, 01.02.2023

"Если исправится": Слава назвала условия воссоединения с экс-возлюбленным

Певица Слава призналась, что готова простить бывшего избранника Анатолия Данилицкого, если он "исправится". РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T18:45

2023-02-01T18:45

2023-02-01T18:45

шоубиз

певица слава (анастасия сланевская)

отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823384047_0:39:1970:1147_1920x0_80_0_0_84cdf34ccb28bac3a81d6d21c69d7f19.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Певица Слава призналась, что готова простить бывшего избранника Анатолия Данилицкого, если он "исправится".Также она объяснила, почему позволила экс-возлюбленному поцеловать себя в отпуске.По словам исполнительницы, она тяжело пережила расставание с Данилицким. Помимо этого, она заявила, что пошутила о готовности к новым отношениям. Слава встречалась с Данилицким более 20 лет. Однако пара не скрепила себя узами брака. Экс-возлюбленные воспитывают общую дочь Антонину.В конце прошлого года певица сообщила о расставании с бизнесменом. Тем не менее она не назвала причину разрыва отношений. Ранее Слава призналась, что ее дочь Александра ждет ребенка. Однако она не рассекретила пол будущего малыша.

https://ria.ru/20230111/slava-1844060071.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

певица слава (анастасия сланевская), отношения