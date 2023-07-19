https://ria.ru/20230719/sdelka-1885173704.html
США не стали обещать защиту судов, направляющихся в украинские порты
США не стали обещать защиту судов, направляющихся в украинские порты - РИА Новости, 19.07.2023
США не стали обещать защиту судов, направляющихся в украинские порты
США не готовы заявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявления министерства обороны РФ, что такие суда будут считаться... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T21:36
2023-07-19T21:36
2023-07-19T21:36
в мире
сша
россия
черное море
карин жан-пьер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884645189_0:292:3072:2019_1920x0_80_0_0_5a2d39b0edaaa279c79520d0efbbb41b.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США не готовы заявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявления министерства обороны РФ, что такие суда будут считаться перевозчиками военных грузов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мне нечего сообщить о том, что касается морской части", - сообщила Жан-Пьер журналистам на вопрос, рассматривают ли США возможность помощи в движении судов в украинские порты в связи с заявлениями минобороны РФ. При этом в целом, говоря о прекращении действия зерновой сделки, Жан-Пьер добавила, что США продолжат помогать Киеву для поставки зерна на мировые рынки. В среду в минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
сша
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884645189_372:632:2260:2048_1920x0_80_0_0_af0a2bb26b342e18aa91da792592ffc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, черное море, карин жан-пьер
В мире, США, Россия, Черное море, Карин Жан-Пьер
США не стали обещать защиту судов, направляющихся в украинские порты
США не стали обещать защиту судов, направляющихся в украинские порты, после отмены сделки