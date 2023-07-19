https://ria.ru/20230719/sdelka-1885173704.html

США не стали обещать защиту судов, направляющихся в украинские порты

США не стали обещать защиту судов, направляющихся в украинские порты - РИА Новости, 19.07.2023

США не стали обещать защиту судов, направляющихся в украинские порты

США не готовы заявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявления министерства обороны РФ, что такие суда будут считаться... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T21:36

2023-07-19T21:36

2023-07-19T21:36

в мире

сша

россия

черное море

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США не готовы заявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявления министерства обороны РФ, что такие суда будут считаться перевозчиками военных грузов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мне нечего сообщить о том, что касается морской части", - сообщила Жан-Пьер журналистам на вопрос, рассматривают ли США возможность помощи в движении судов в украинские порты в связи с заявлениями минобороны РФ. При этом в целом, говоря о прекращении действия зерновой сделки, Жан-Пьер добавила, что США продолжат помогать Киеву для поставки зерна на мировые рынки. В среду в минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

сша

россия

черное море

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в мире, сша, россия, черное море, карин жан-пьер