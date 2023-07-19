https://ria.ru/20230719/sanktsii-1884977694.html
США готовят меры против Киргизии за "обход санкций" против России, пишет WP
США готовят меры против Киргизии за "обход санкций" против России, пишет WP - РИА Новости, 19.07.2023
США готовят меры против Киргизии за "обход санкций" против России, пишет WP
Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить якобы осуществляющийся экспорт в Россию подсанкционных товаров, пишет Washington Post... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T06:54
2023-07-19T06:54
2023-07-19T11:14
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить якобы осуществляющийся экспорт в Россию подсанкционных товаров, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников.Ранее представители ЕС утверждали, что фиксируется "подозрительное" увеличение торговых потоков из стран Евросоюза в некоторые страны Центральной Азии, включая Казахстан и Киргизию, а также в Армению, и из этих стран — в Россию."Администрация (президента США Джо) Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю", — говорится в сообщении издания.По словам чиновников, рестрикции могут обнародовать уже на этой неделе.Согласно газете, подготовке этих мер предшествовали "месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек.В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230718/sanktsii-1884867003.html
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россия, киргизия, центральная азия, сша, в мире
Россия, Киргизия, Центральная Азия, США, В мире
США готовят меры против Киргизии за "обход санкций" против России, пишет WP
WP: США грозят Киргизии санкциями из-за якобы ее торговли санкционными товарами с Россией