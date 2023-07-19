Рейтинг@Mail.ru
США готовят меры против Киргизии за "обход санкций" против России, пишет WP - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:54 19.07.2023 (обновлено: 11:14 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/sanktsii-1884977694.html
США готовят меры против Киргизии за "обход санкций" против России, пишет WP
США готовят меры против Киргизии за "обход санкций" против России, пишет WP - РИА Новости, 19.07.2023
США готовят меры против Киргизии за "обход санкций" против России, пишет WP
Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить якобы осуществляющийся экспорт в Россию подсанкционных товаров, пишет Washington Post... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T06:54
2023-07-19T11:14
россия
киргизия
центральная азия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить якобы осуществляющийся экспорт в Россию подсанкционных товаров, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников.Ранее представители ЕС утверждали, что фиксируется "подозрительное" увеличение торговых потоков из стран Евросоюза в некоторые страны Центральной Азии, включая Казахстан и Киргизию, а также в Армению, и из этих стран — в Россию."Администрация (президента США Джо) Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю", — говорится в сообщении издания.По словам чиновников, рестрикции могут обнародовать уже на этой неделе.Согласно газете, подготовке этих мер предшествовали "месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек.В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230718/sanktsii-1884867003.html
https://ria.ru/20230516/zapchasti-1872245714.html
россия
киргизия
центральная азия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e76357f436ffce1b6bc6abec66a27b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киргизия, центральная азия, сша, в мире
Россия, Киргизия, Центральная Азия, США, В мире
США готовят меры против Киргизии за "обход санкций" против России, пишет WP

WP: США грозят Киргизии санкциями из-за якобы ее торговли санкционными товарами с Россией

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить якобы осуществляющийся экспорт в Россию подсанкционных товаров, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленных американских чиновников.
Ранее представители ЕС утверждали, что фиксируется "подозрительное" увеличение торговых потоков из стран Евросоюза в некоторые страны Центральной Азии, включая Казахстан и Киргизию, а также в Армению, и из этих стран — в Россию.
«
"Администрация (президента США Джо) Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю", — говорится в сообщении издания.
По словам чиновников, рестрикции могут обнародовать уже на этой неделе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
СМИ: в ЕС могут принять решение о расширении санкций против России 19 июля
Вчера, 14:38
Согласно газете, подготовке этих мер предшествовали "месяцы бесплодных визитов" американских и европейских дипломатов в Бишкек.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Наручники на флаге США - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В США арестовали двух россиян, подозреваемых в обходе санкций
16 мая, 19:27
 
РоссияКиргизияЦентральная АзияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала