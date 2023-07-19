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Захарова прокомментировала возможное участие Лаврова в саммите БРИКС
Захарова прокомментировала возможное участие Лаврова в саммите БРИКС - РИА Новости, 19.07.2023
Захарова прокомментировала возможное участие Лаврова в саммите БРИКС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения об участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:31
2023-07-19T14:31
2023-07-19T14:31
брикс
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МОСКВА, 19 июл-РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения об участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите БРИКС указала, что встречи на высшем уровне комментирует администрация президента.В среду офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять Лавров.Отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, Захарова указала, что "по традиции встречи на высшем уровне у нас комментирует администрация президента".БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
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БРИКС, В мире, Китай, Бразилия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Россия
Захарова прокомментировала возможное участие Лаврова в саммите БРИКС
Захарова переадресовала вопрос об участии Лаврова в саммите БРИКС администрации президента