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"Росатом" планирует в 2023-2025 годах начать добычу урана в Танзании - РИА Новости, 19.07.2023
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03:21 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/rosatom-1884971501.html
"Росатом" планирует в 2023-2025 годах начать добычу урана в Танзании
"Росатом" планирует в 2023-2025 годах начать добычу урана в Танзании - РИА Новости, 19.07.2023
"Росатом" планирует в 2023-2025 годах начать добычу урана в Танзании
"Росатом" планирует в 2023-2025 годах начать пилотную добычу и переработку урановой руды в Танзании, сообщили РИА Новости в атомной госкорпорации в преддверии... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T03:21
2023-07-19T03:21
танзания
африка
санкт-петербург
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2023-2025 годах начать пилотную добычу и переработку урановой руды в Танзании, сообщили РИА Новости в атомной госкорпорации в преддверии саммита "Россия-Африка". "В Танзании "Росатом" работает над проектом "Мкуджу Ривер" с месторождением Ньота, которое является одним из крупнейших в мире с запасом ресурсов в 152 миллионов тонн руды. На этапе опытно-промышленной эксплуатации планируется добывать 5 тонн "желтого кека" с выходом на проектную мощность в 3 тысячи тонн ежегодно", - отметили в госкорпорации. Ранее сообщалось, что в рамках этого проекта предполагается использовать экологически щадящий метод скважинного подземного выщелачивания (СПВ). "В 2023-2025 годах планируется начать пилотную добычу и переработку руды. Согласно утвержденным графикам, пилотный завод должен быть достроен и введен в эксплуатацию в 2023 году. На сегодняшний момент выполнено порядка 85% всех работ", - добавили в "Росатоме". Полиуранат аммония ("желтый кек") - это промежуточный концентрированный продукт переработки природного урана. Из "желтого кека" получают закись-окись урана - сырье для получения гексафторида урана, идущего на обогащение для производства ядерного топлива. Атомные технологии для развития Африки станут одной из тем обсуждения в рамках второго саммита и экономического форума "Россия-Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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танзания, африка, санкт-петербург, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, в мире
Танзания, Африка, Санкт-Петербург, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, В мире
"Росатом" планирует в 2023-2025 годах начать добычу урана в Танзании

"Росатом" планирует в 2023-2025 годах начать добычу и переработку урана в Танзании

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2023-2025 годах начать пилотную добычу и переработку урановой руды в Танзании, сообщили РИА Новости в атомной госкорпорации в преддверии саммита "Россия-Африка".
«
"В Танзании "Росатом" работает над проектом "Мкуджу Ривер" с месторождением Ньота, которое является одним из крупнейших в мире с запасом ресурсов в 152 миллионов тонн руды. На этапе опытно-промышленной эксплуатации планируется добывать 5 тонн "желтого кека" с выходом на проектную мощность в 3 тысячи тонн ежегодно", - отметили в госкорпорации.
Ранее сообщалось, что в рамках этого проекта предполагается использовать экологически щадящий метод скважинного подземного выщелачивания (СПВ).
"В 2023-2025 годах планируется начать пилотную добычу и переработку руды. Согласно утвержденным графикам, пилотный завод должен быть достроен и введен в эксплуатацию в 2023 году. На сегодняшний момент выполнено порядка 85% всех работ", - добавили в "Росатоме".
Полиуранат аммония ("желтый кек") - это промежуточный концентрированный продукт переработки природного урана. Из "желтого кека" получают закись-окись урана - сырье для получения гексафторида урана, идущего на обогащение для производства ядерного топлива.
Атомные технологии для развития Африки станут одной из тем обсуждения в рамках второго саммита и экономического форума "Россия-Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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ТанзанияАфрикаСанкт-ПетербургГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияВ мире
 
 
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