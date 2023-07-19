https://ria.ru/20230719/rosatom-1884971501.html

"Росатом" планирует в 2023-2025 годах начать добычу урана в Танзании

"Росатом" планирует в 2023-2025 годах начать добычу урана в Танзании - РИА Новости, 19.07.2023

"Росатом" планирует в 2023-2025 годах начать добычу урана в Танзании

"Росатом" планирует в 2023-2025 годах начать пилотную добычу и переработку урановой руды в Танзании, сообщили РИА Новости в атомной госкорпорации в преддверии... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T03:21

2023-07-19T03:21

2023-07-19T03:21

танзания

африка

санкт-петербург

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2023-2025 годах начать пилотную добычу и переработку урановой руды в Танзании, сообщили РИА Новости в атомной госкорпорации в преддверии саммита "Россия-Африка". "В Танзании "Росатом" работает над проектом "Мкуджу Ривер" с месторождением Ньота, которое является одним из крупнейших в мире с запасом ресурсов в 152 миллионов тонн руды. На этапе опытно-промышленной эксплуатации планируется добывать 5 тонн "желтого кека" с выходом на проектную мощность в 3 тысячи тонн ежегодно", - отметили в госкорпорации. Ранее сообщалось, что в рамках этого проекта предполагается использовать экологически щадящий метод скважинного подземного выщелачивания (СПВ). "В 2023-2025 годах планируется начать пилотную добычу и переработку руды. Согласно утвержденным графикам, пилотный завод должен быть достроен и введен в эксплуатацию в 2023 году. На сегодняшний момент выполнено порядка 85% всех работ", - добавили в "Росатоме". Полиуранат аммония ("желтый кек") - это промежуточный концентрированный продукт переработки природного урана. Из "желтого кека" получают закись-окись урана - сырье для получения гексафторида урана, идущего на обогащение для производства ядерного топлива. Атомные технологии для развития Африки станут одной из тем обсуждения в рамках второго саммита и экономического форума "Россия-Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230719/uran-1884970829.html

танзания

африка

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

танзания, африка, санкт-петербург, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, в мире