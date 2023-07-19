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Киев стягивает резервы на Купянском направлении, сообщили в ЛНР
Киев стягивает резервы на Купянском направлении, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 19.07.2023
Киев стягивает резервы на Купянском направлении, сообщили в ЛНР
Киев спешно стягивает дополнительные силы и технику в Купянск в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:58
2023-07-19T08:58
2023-07-19T08:58
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Киев спешно стягивает дополнительные силы и технику в Купянск в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенный пункт Купянск отмечено прибытие дополнительных сил и средств противника для стабилизации ситуации на данном направлении", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что в город прибыли не только опытные подразделения, но и мобилизованные граждане Украины. Накануне Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы РФ наступают на купянском направлении, "общее продвижение составило до 2 километров по фронту и до 1,5 километра в глубину".
харьковская область
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харьковская область, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев стягивает резервы на Купянском направлении, сообщили в ЛНР
Подполковник Марочко сообщил о спешном стягивании Киевом резервов на Купянском направлении