Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих
Times of Israel: полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих, 45 задержаны
© AP Photo / Ariel SchalitДраки израильтян с полицией во время акции протеста против плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы у здания парламента в Иерусалиме
© AP Photo / Ariel Schalit
Драки израильтян с полицией во время акции протеста против плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы у здания парламента в Иерусалиме . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих против судебной реформы правительства, а также задержала 45 человек, сообщает издание Times of Israel.
Согласно газете, сотни протестующих вышли на центральную автомагистраль Тель-Авива - шоссе Аялон. Как следствие, дорога оказалась заблокирована, а правоохранителям пришлось применить водометы и прибегнуть к помощи конной полиции для их разгона. Отмечается, что водометы также были использованы на Шоссе 65, на полпути между Тель-Авивом и Хайфой.
"Всего за сутки были задержаны 45 человек", - говорится в сообщении газеты.
Несмотря на массовые общенациональные протесты, которые продолжаются в Израиле уже 28 недель, правительство продолжает продвигать судебную реформу в одностороннем порядке. От некоторых наиболее спорных пунктов было решено отказаться, однако протестная активность лишь усилилась в последние недели. Акции протестов сопровождаются столкновениями с полицией, перекрытиями автомагистралей, беспорядками и арестами.