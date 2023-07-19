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Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих - РИА Новости, 19.07.2023
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04:03 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/razgon-1884972503.html
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих - РИА Новости, 19.07.2023
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих против судебной реформы правительства, а также задержала 45 человек, сообщает издание Times of... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T04:03
2023-07-19T04:03
в мире
израиль
тель-авив
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих против судебной реформы правительства, а также задержала 45 человек, сообщает издание Times of Israel. Согласно газете, сотни протестующих вышли на центральную автомагистраль Тель-Авива - шоссе Аялон. Как следствие, дорога оказалась заблокирована, а правоохранителям пришлось применить водометы и прибегнуть к помощи конной полиции для их разгона. Отмечается, что водометы также были использованы на Шоссе 65, на полпути между Тель-Авивом и Хайфой. "Всего за сутки были задержаны 45 человек", - говорится в сообщении газеты. Несмотря на массовые общенациональные протесты, которые продолжаются в Израиле уже 28 недель, правительство продолжает продвигать судебную реформу в одностороннем порядке. От некоторых наиболее спорных пунктов было решено отказаться, однако протестная активность лишь усилилась в последние недели. Акции протестов сопровождаются столкновениями с полицией, перекрытиями автомагистралей, беспорядками и арестами.
https://ria.ru/20230703/protest-1882028015.html
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в мире, израиль, тель-авив, хайфа
В мире, Израиль, Тель-Авив, Хайфа
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих

Times of Israel: полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих, 45 задержаны

© AP Photo / Ariel SchalitДраки израильтян с полицией во время акции протеста против плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы у здания парламента в Иерусалиме
Драки израильтян с полицией во время акции протеста против плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы у здания парламента в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Драки израильтян с полицией во время акции протеста против плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы у здания парламента в Иерусалиме . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих против судебной реформы правительства, а также задержала 45 человек, сообщает издание Times of Israel.
Согласно газете, сотни протестующих вышли на центральную автомагистраль Тель-Авива - шоссе Аялон. Как следствие, дорога оказалась заблокирована, а правоохранителям пришлось применить водометы и прибегнуть к помощи конной полиции для их разгона. Отмечается, что водометы также были использованы на Шоссе 65, на полпути между Тель-Авивом и Хайфой.
Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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"Всего за сутки были задержаны 45 человек", - говорится в сообщении газеты.
Несмотря на массовые общенациональные протесты, которые продолжаются в Израиле уже 28 недель, правительство продолжает продвигать судебную реформу в одностороннем порядке. От некоторых наиболее спорных пунктов было решено отказаться, однако протестная активность лишь усилилась в последние недели. Акции протестов сопровождаются столкновениями с полицией, перекрытиями автомагистралей, беспорядками и арестами.
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