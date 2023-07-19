СМИ: стремительная потеря танков при наступлении потрясла Киев и Запад
WSJ: быстрая потеря танков и боемашин при наступлении потрясла Киев и западных союзников
Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Быстрая потеря в ходе наступления танков и боевых машин, предоставленных Украине Западом, потрясла Киев и его союзников, пишет газета Wall Street Journal.
"Быстрая потеря нескольких танков и боевых машин пехоты, многие из которых были обездвижены минами или ракетами, запущенными с ударных вертолетов, потрясла Украину и ее западных покровителей", - пишет издание.
Как отмечает Wall Street Journal, Украине не удалось достичь решительного прорыва в ходе наступления.
При этом, как добавляет издание, политическое и военное руководство Киева жаловалось, что медленные и недостаточные поставки западного оружия не оставляли ему иного выбора, кроме как атаковать российские позиции без надлежащей противовоздушной обороны, оставляя войска и технику уязвимыми.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".