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СМИ: стремительная потеря танков при наступлении потрясла Киев и Запад - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 19.07.2023 (обновлено: 13:44 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/poterya-1885038305.html
СМИ: стремительная потеря танков при наступлении потрясла Киев и Запад
СМИ: стремительная потеря танков при наступлении потрясла Киев и Запад - РИА Новости, 19.07.2023
СМИ: стремительная потеря танков при наступлении потрясла Киев и Запад
Быстрая потеря в ходе наступления танков и боевых машин, предоставленных Украине Западом, потрясла Киев и его союзников, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:59
2023-07-19T13:44
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Быстрая потеря в ходе наступления танков и боевых машин, предоставленных Украине Западом, потрясла Киев и его союзников, пишет газета Wall Street Journal. "Быстрая потеря нескольких танков и боевых машин пехоты, многие из которых были обездвижены минами или ракетами, запущенными с ударных вертолетов, потрясла Украину и ее западных покровителей", - пишет издание. Как отмечает Wall Street Journal, Украине не удалось достичь решительного прорыва в ходе наступления. При этом, как добавляет издание, политическое и военное руководство Киева жаловалось, что медленные и недостаточные поставки западного оружия не оставляли ему иного выбора, кроме как атаковать российские позиции без надлежащей противовоздушной обороны, оставляя войска и технику уязвимыми. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230717/snaryady-1884265678.html
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: стремительная потеря танков при наступлении потрясла Киев и Запад

WSJ: быстрая потеря танков и боемашин при наступлении потрясла Киев и западных союзников

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Быстрая потеря в ходе наступления танков и боевых машин, предоставленных Украине Западом, потрясла Киев и его союзников, пишет газета Wall Street Journal.
"Быстрая потеря нескольких танков и боевых машин пехоты, многие из которых были обездвижены минами или ракетами, запущенными с ударных вертолетов, потрясла Украину и ее западных покровителей", - пишет издание.
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
"Теперь все наоборот". В Европе не хотят рисковать ради Украины
17 июля, 08:00
Как отмечает Wall Street Journal, Украине не удалось достичь решительного прорыва в ходе наступления.
При этом, как добавляет издание, политическое и военное руководство Киева жаловалось, что медленные и недостаточные поставки западного оружия не оставляли ему иного выбора, кроме как атаковать российские позиции без надлежащей противовоздушной обороны, оставляя войска и технику уязвимыми.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины
08:00
В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию
12 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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