https://ria.ru/20230719/poterya-1885038305.html

СМИ: стремительная потеря танков при наступлении потрясла Киев и Запад

СМИ: стремительная потеря танков при наступлении потрясла Киев и Запад - РИА Новости, 19.07.2023

СМИ: стремительная потеря танков при наступлении потрясла Киев и Запад

Быстрая потеря в ходе наступления танков и боевых машин, предоставленных Украине Западом, потрясла Киев и его союзников, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:59

2023-07-19T12:59

2023-07-19T13:44

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Быстрая потеря в ходе наступления танков и боевых машин, предоставленных Украине Западом, потрясла Киев и его союзников, пишет газета Wall Street Journal. "Быстрая потеря нескольких танков и боевых машин пехоты, многие из которых были обездвижены минами или ракетами, запущенными с ударных вертолетов, потрясла Украину и ее западных покровителей", - пишет издание. Как отмечает Wall Street Journal, Украине не удалось достичь решительного прорыва в ходе наступления. При этом, как добавляет издание, политическое и военное руководство Киева жаловалось, что медленные и недостаточные поставки западного оружия не оставляли ему иного выбора, кроме как атаковать российские позиции без надлежащей противовоздушной обороны, оставляя войска и технику уязвимыми. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230717/snaryady-1884265678.html

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, в мире