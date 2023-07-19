https://ria.ru/20230719/pomosch-1885157768.html

Пентагон объявил о выделении нового пакета помощи Украине

Пентагон объявил о выделении нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 19.07.2023

Пентагон объявил о выделении нового пакета помощи Украине

США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 1,3 миллиарда долларов, заявил в среду Пентагон. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T19:47

2023-07-19T19:47

2023-07-19T19:54

специальная военная операция на украине

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министерство обороны сша

сергей лавров

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нато

россия

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 1,3 миллиарда долларов, заявил в среду Пентагон.Согласно распространенному заявлению ведомства, новый транш включает в себя четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, снаряды для артиллерии, а также беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade, численность которых не уточняется.Помимо этого, Пентагон также намерен передать Киеву оборудование для разминирования, 150 бензовозов, 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники, тактические защищенные системы связи и средства радиоэлектронной борьбы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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сша, украина, министерство обороны сша, сергей лавров, пентагон, нато, россия