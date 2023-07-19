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Губернатор Приамурья пообещал амурским бойцам спецоперации помочь их родным
Губернатор Приамурья пообещал амурским бойцам спецоперации помочь их родным - РИА Новости, 19.07.2023
Губернатор Приамурья пообещал амурским бойцам спецоперации помочь их родным
Губернатор Приамурья Василий Орлов на встрече с амурскими бойцами спецоперации пообещал помочь их семьям и поручил главам районов взять на особый контроль их... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T05:24
2023-07-19T05:24
2023-07-19T05:24
амурская область
общество
амурская область
тында
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов на встрече с амурскими бойцами спецоперации пообещал помочь их семьям и поручил главам районов взять на особый контроль их просьбы, сообщает правительство Амурской области. Поддержку семей военнослужащих обсудили на заседании регионального правительства. Как отметил глава области, все вопросы должны обязательно решаться на местах. "Главам на местах нужно обратить пристальное внимание на родных участников СВО, которые проживают в разных районах. Часто бывает, что родители живут в одном селе, а супруга и дети в другом. Наша задача - окружить их вниманием", - сказал Орлов. Он также передал благодарность бойцов с передовой за помощь, которую им направляют. "Военнослужащие обеспечены продуктами, но отмечают, что "сухие борщи", которые передают им родные из дома, вкусней", - рассказал глава региона. Как доложил на заседании мэр Тынды, поддержка семей военнослужащих в городе ведется на всех уровнях: задействованы волонтеры, депутаты, органы социальной сферы, предприниматели, школьники старших классов, юнармейцы. Семьи участников спецоперации в основном обращаются в муниципальный штаб за помощью в решении бытовых вопросов, за льготными путевками в санатории и детские лагеря, а также за юридической помощью. Дети бойцов бесплатно посещают кружки, секции, спектакли местного драмтеатра. В частных домах, где проживают родные, установлены пожарные извещатели. В планах оборудовать этими приборами и квартиры в многоквартирных домах.
https://ria.ru/20230718/oborudovanie-1884771933.html
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общество, амурская область, тында, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Общество, Амурская область, Тында, Василий Орлов (губернатор)
Губернатор Приамурья пообещал амурским бойцам спецоперации помочь их родным
Губернатор Приамурья Орлов пообещал амурским бойцам спецоперации помочь их родным
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов на встрече с амурскими бойцами спецоперации пообещал помочь их семьям и поручил главам районов взять на особый контроль их просьбы, сообщает правительство Амурской области.
Поддержку семей военнослужащих обсудили на заседании регионального правительства. Как отметил глава области, все вопросы должны обязательно решаться на местах.
Губернатор Приамурья передал бойцам СВО спецоборудование и технику
"Главам на местах нужно обратить пристальное внимание на родных участников СВО, которые проживают в разных районах. Часто бывает, что родители живут в одном селе, а супруга и дети в другом. Наша задача - окружить их вниманием", - сказал Орлов.
Он также передал благодарность бойцов с передовой за помощь, которую им направляют. "Военнослужащие обеспечены продуктами, но отмечают, что "сухие борщи", которые передают им родные из дома, вкусней", - рассказал глава региона.
Как доложил на заседании мэр Тынды
, поддержка семей военнослужащих в городе ведется на всех уровнях: задействованы волонтеры, депутаты, органы социальной сферы, предприниматели, школьники старших классов, юнармейцы. Семьи участников спецоперации в основном обращаются в муниципальный штаб за помощью в решении бытовых вопросов, за льготными путевками в санатории и детские лагеря, а также за юридической помощью.
Дети бойцов бесплатно посещают кружки, секции, спектакли местного драмтеатра. В частных домах, где проживают родные, установлены пожарные извещатели. В планах оборудовать этими приборами и квартиры в многоквартирных домах.
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