https://ria.ru/20230719/pismo-1885183576.html

Посланник папы Римского по Украине передал Байдену письмо понтифика

Посланник папы Римского по Украине передал Байдену письмо понтифика - РИА Новости, 19.07.2023

Посланник папы Римского по Украине передал Байдену письмо понтифика

Посланник папы Римского по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи в ходе встречи с президентом США Джозефом Байденом передал тому письмо... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T23:09

2023-07-19T23:09

2023-07-19T23:09

религия

украина

сша

россия

маттео дзуппи

мария львова-белова

франциск (хорхе марио бергольо)

обсе

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ВАТИКАН, 19 июл - РИА Новости. Посланник папы Римского по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи в ходе встречи с президентом США Джозефом Байденом передал тому письмо понтифика, сообщила служба печати Святого престола. "Встреча, начавшаяся вскоре после 17.00 и продлившаяся более часа, прошла в атмосфере сердечности и взаимного внимания. В ходе встречи была заверена полная готовность поддержать инициативы в гуманитарной сфере, особенно в отношении детей и наиболее уязвимых людей, как для реагирования на эту срочную проблему, так и для продвижения путей мира", говорится в сообщении. Дзуппи, как отмечается, передал американскому лидеру письмо понтифика, "подчеркнув боль, которую тот испытывает из-за страданий, которые причиняет" конфликт на Украине. Также в ходе трехдневного визита Дзуппи и члены делегации Ватикана встретились с главой Конференции католических епископов США, с которым кардинал обсудил "инициативы Святого престола в пользу жертв и мира". На следующий день, 18 июля, Дзуппи обсудил с членами Хельсинкской комиссии, которая является делегацией США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), способы повысить эффективность своей миссии. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру". В ходе трехдневного визита в Москву 28-30 июня кардинал Дзуппи встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством России. Как сообщила служба печати Святого престола, Дзуппи на встрече с патриархом Кириллом обсудил "гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному решению" конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230703/organ-1881914327.html

https://ria.ru/20230701/frantsisk-1881621224.html

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украина, сша, россия, маттео дзуппи, мария львова-белова, франциск (хорхе марио бергольо), обсе