https://ria.ru/20230719/pandy-1884993726.html
Панд из Московского зоопарка свели друг с другом для продолжения рода
Панд из Московского зоопарка свели друг с другом для продолжения рода - РИА Новости, 19.07.2023
Панд из Московского зоопарка свели друг с другом для продолжения рода
Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка встретились впервые за четыре года, если пара даст потомство, детенышей отправят в Китай, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:41
2023-07-19T09:41
2023-07-19T10:58
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка встретились впервые за четыре года, если пара даст потомство, детенышей отправят в Китай, сообщили в пресс-службе учреждения."Наши большие панды — Жуи и Диндин — достигли половой и физиологической зрелости, и зоологи приняли решение их познакомить. В середине апреля состоялась первая встреча", — отметили там.По совету китайских специалистов, она произошла во внутренних вольерах. Павильон на это время закрыли для посещения.Перед близкой встречей панд познакомили через решетку. Животные были заинтересованы и не проявляли агрессии друг к другу, поэтому зоологи впустили Жуи в вольер к Диндин, вместе они играли и кувыркались. В пресс-службе добавили, что животных уже свели для зачатия потомства, но это не гарантирует успеха с первого раза. "Однако даже удачные попытки спаривания не гарантируют наступление беременности. Жуи и Диндин — очень молодые панды. Вполне возможно, у них не получилось с первого раза, но мы, конечно же, будем следить за состоянием Диндин и делать анализы", — пояснили в зоопарке.Беременность у больших панд длится около четырех-пяти месяцев, на свет появляется один или два малыша, редко три. После рождения детенышей они уезжают на родину в Китай.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Китай, Московский зоопарк, Москва
Панд из Московского зоопарка свели друг с другом для продолжения рода
Панд из Московского зоопарка Жуи и Диндин познакомили и свели для продолжения рода
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка встретились впервые за четыре года, если пара даст потомство, детенышей отправят в Китай, сообщили в пресс-службе учреждения.
«
"Наши большие панды — Жуи и Диндин — достигли половой и физиологической зрелости, и зоологи приняли решение их познакомить. В середине апреля состоялась первая встреча", — отметили там.
По совету китайских специалистов, она произошла во внутренних вольерах. Павильон на это время закрыли для посещения.
Перед близкой встречей панд познакомили через решетку. Животные были заинтересованы и не проявляли агрессии друг к другу, поэтому зоологи впустили Жуи в вольер к Диндин, вместе они играли и кувыркались.
В пресс-службе добавили, что животных уже свели для зачатия потомства, но это не гарантирует успеха с первого раза.
«
"Однако даже удачные попытки спаривания не гарантируют наступление беременности. Жуи и Диндин — очень молодые панды. Вполне возможно, у них не получилось с первого раза, но мы, конечно же, будем следить за состоянием Диндин и делать анализы", — пояснили в зоопарке.
Беременность у больших панд длится около четырех-пяти месяцев, на свет появляется один или два малыша, редко три. После рождения детенышей они уезжают на родину в Китай.
В гости к панде: день бамбуковых мишек в Московском зоопарке
Каждый год 16 марта во всем мире чествуют этих пушистых и невероятно милых животных из семейства медвежьих.
1 из 8
К Международному дню панд Московский зоопарк подготовил большую просветительскую программу.
2 из 8
У вольеров с мишками организовали мастер-класс "Подарок для панды".
3 из 8
Гости под руководством зоологов создали своими руками сувениры для живущих в зоопарке панд Жуи и Диндин.
4 из 8
Еще были лекция с презентацией, тематические экскурсии и урок оригами.
5 из 8
Посетители узнали много интересного о пандах.
6 из 8
Хоть эти животные и относятся к хищникам, питаются они почти исключительно бамбуком.
7 из 8
В отличие от бурых мишек, бамбуковые активны весь год и в зимнюю спячку не впадают. При этом до 12 часов в день они тратят на еду.
8 из 8
Каждый год 16 марта во всем мире чествуют этих пушистых и невероятно милых животных из семейства медвежьих.
1 из 8
К Международному дню панд Московский зоопарк подготовил большую просветительскую программу.
2 из 8
У вольеров с мишками организовали мастер-класс "Подарок для панды".
3 из 8
Гости под руководством зоологов создали своими руками сувениры для живущих в зоопарке панд Жуи и Диндин.
4 из 8
Еще были лекция с презентацией, тематические экскурсии и урок оригами.
5 из 8
Посетители узнали много интересного о пандах.
6 из 8
Хоть эти животные и относятся к хищникам, питаются они почти исключительно бамбуком.
7 из 8
В отличие от бурых мишек, бамбуковые активны весь год и в зимнюю спячку не впадают. При этом до 12 часов в день они тратят на еду.
8 из 8