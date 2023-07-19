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Панд из Московского зоопарка свели друг с другом для продолжения рода

Панд из Московского зоопарка свели друг с другом для продолжения рода - РИА Новости, 19.07.2023

Панд из Московского зоопарка свели друг с другом для продолжения рода

Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка встретились впервые за четыре года, если пара даст потомство, детенышей отправят в Китай, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:41

2023-07-19T09:41

2023-07-19T10:58

хорошие новости

китай

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка встретились впервые за четыре года, если пара даст потомство, детенышей отправят в Китай, сообщили в пресс-службе учреждения."Наши большие панды — Жуи и Диндин — достигли половой и физиологической зрелости, и зоологи приняли решение их познакомить. В середине апреля состоялась первая встреча", — отметили там.По совету китайских специалистов, она произошла во внутренних вольерах. Павильон на это время закрыли для посещения.Перед близкой встречей панд познакомили через решетку. Животные были заинтересованы и не проявляли агрессии друг к другу, поэтому зоологи впустили Жуи в вольер к Диндин, вместе они играли и кувыркались. В пресс-службе добавили, что животных уже свели для зачатия потомства, но это не гарантирует успеха с первого раза. "Однако даже удачные попытки спаривания не гарантируют наступление беременности. Жуи и Диндин — очень молодые панды. Вполне возможно, у них не получилось с первого раза, но мы, конечно же, будем следить за состоянием Диндин и делать анализы", — пояснили в зоопарке.Беременность у больших панд длится около четырех-пяти месяцев, на свет появляется один или два малыша, редко три. После рождения детенышей они уезжают на родину в Китай.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, московский зоопарк, москва