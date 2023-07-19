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Панд из Московского зоопарка свели друг с другом для продолжения рода - РИА Новости, 19.07.2023
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Хорошие новости
 
09:41 19.07.2023 (обновлено: 10:58 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/pandy-1884993726.html
Панд из Московского зоопарка свели друг с другом для продолжения рода
Панд из Московского зоопарка свели друг с другом для продолжения рода - РИА Новости, 19.07.2023
Панд из Московского зоопарка свели друг с другом для продолжения рода
Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка встретились впервые за четыре года, если пара даст потомство, детенышей отправят в Китай, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:41
2023-07-19T10:58
хорошие новости
китай
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка встретились впервые за четыре года, если пара даст потомство, детенышей отправят в Китай, сообщили в пресс-службе учреждения.&quot;Наши большие панды — Жуи и Диндин — достигли половой и физиологической зрелости, и зоологи приняли решение их познакомить. В середине апреля состоялась первая встреча&quot;, — отметили там.По совету китайских специалистов, она произошла во внутренних вольерах. Павильон на это время закрыли для посещения.Перед близкой встречей панд познакомили через решетку. Животные были заинтересованы и не проявляли агрессии друг к другу, поэтому зоологи впустили Жуи в вольер к Диндин, вместе они играли и кувыркались. В пресс-службе добавили, что животных уже свели для зачатия потомства, но это не гарантирует успеха с первого раза. &quot;Однако даже удачные попытки спаривания не гарантируют наступление беременности. Жуи и Диндин — очень молодые панды. Вполне возможно, у них не получилось с первого раза, но мы, конечно же, будем следить за состоянием Диндин и делать анализы&quot;, — пояснили в зоопарке.Беременность у больших панд длится около четырех-пяти месяцев, на свет появляется один или два малыша, редко три. После рождения детенышей они уезжают на родину в Китай.
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китай, московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Китай, Московский зоопарк, Москва
Панд из Московского зоопарка свели друг с другом для продолжения рода

Панд из Московского зоопарка Жуи и Диндин познакомили и свели для продолжения рода

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБольшая панда в вольере Московского зоопарка
Большая панда в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Большая панда в вольере Московского зоопарка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка встретились впервые за четыре года, если пара даст потомство, детенышей отправят в Китай, сообщили в пресс-службе учреждения.
«

"Наши большие панды — Жуи и Диндин — достигли половой и физиологической зрелости, и зоологи приняли решение их познакомить. В середине апреля состоялась первая встреча", — отметили там.

По совету китайских специалистов, она произошла во внутренних вольерах. Павильон на это время закрыли для посещения.
Перед близкой встречей панд познакомили через решетку. Животные были заинтересованы и не проявляли агрессии друг к другу, поэтому зоологи впустили Жуи в вольер к Диндин, вместе они играли и кувыркались.
В пресс-службе добавили, что животных уже свели для зачатия потомства, но это не гарантирует успеха с первого раза.
«

"Однако даже удачные попытки спаривания не гарантируют наступление беременности. Жуи и Диндин — очень молодые панды. Вполне возможно, у них не получилось с первого раза, но мы, конечно же, будем следить за состоянием Диндин и делать анализы", — пояснили в зоопарке.

Беременность у больших панд длится около четырех-пяти месяцев, на свет появляется один или два малыша, редко три. После рождения детенышей они уезжают на родину в Китай.
В гости к панде: день бамбуковых мишек в Московском зоопарке
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Каждый год 16 марта во всем мире чествуют этих пушистых и невероятно милых животных из семейства медвежьих.

Большая панда с подарком, сделанным посетителями на мастер-классе Подарок для панды, в вольере Московского зоопарка

Каждый год 16 марта во всем мире чествуют этих пушистых и невероятно милых животных из семейства медвежьих.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

К Международному дню панд Московский зоопарк подготовил большую просветительскую программу.

Большая панда в вольере Московского зоопарка

К Международному дню панд Московский зоопарк подготовил большую просветительскую программу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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2 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников

У вольеров с мишками организовали мастер-класс "Подарок для панды".

Большая панда в вольере Московского зоопарка

У вольеров с мишками организовали мастер-класс "Подарок для панды".

© РИА Новости / Валерий Мельников
3 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Гости под руководством зоологов создали своими руками сувениры для живущих в зоопарке панд Жуи и Диндин.

Большая панда с подарком, сделанным посетителями на мастер-классе Подарок для панды, в вольере Московского зоопарка

Гости под руководством зоологов создали своими руками сувениры для живущих в зоопарке панд Жуи и Диндин.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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4 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Еще были лекция с презентацией, тематические экскурсии и урок оригами.

Большая панда в вольере Московского зоопарка

Еще были лекция с презентацией, тематические экскурсии и урок оригами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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5 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Посетители узнали много интересного о пандах.

Большая панда с подарком, сделанным посетителями на мастер-классе Подарок для панды, в вольере Московского зоопарка

Посетители узнали много интересного о пандах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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6 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников

Хоть эти животные и относятся к хищникам, питаются они почти исключительно бамбуком.

Большая панда в вольере Московского зоопарка

Хоть эти животные и относятся к хищникам, питаются они почти исключительно бамбуком.

© РИА Новости / Валерий Мельников
7 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

В отличие от бурых мишек, бамбуковые активны весь год и в зимнюю спячку не впадают. При этом до 12 часов в день они тратят на еду.

Большая панда с подарком, сделанным посетителями на мастер-классе Подарок для панды, в вольере Московского зоопарка

В отличие от бурых мишек, бамбуковые активны весь год и в зимнюю спячку не впадают. При этом до 12 часов в день они тратят на еду.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 8

Каждый год 16 марта во всем мире чествуют этих пушистых и невероятно милых животных из семейства медвежьих.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 8

К Международному дню панд Московский зоопарк подготовил большую просветительскую программу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 8

У вольеров с мишками организовали мастер-класс "Подарок для панды".

© РИА Новости / Валерий Мельников
3 из 8

Гости под руководством зоологов создали своими руками сувениры для живущих в зоопарке панд Жуи и Диндин.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 8

Еще были лекция с презентацией, тематические экскурсии и урок оригами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 8

Посетители узнали много интересного о пандах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 8

Хоть эти животные и относятся к хищникам, питаются они почти исключительно бамбуком.

© РИА Новости / Валерий Мельников
7 из 8

В отличие от бурых мишек, бамбуковые активны весь год и в зимнюю спячку не впадают. При этом до 12 часов в день они тратят на еду.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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