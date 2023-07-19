https://ria.ru/20230719/oon-1884976437.html

В Совфеде заявили, что ООН уже не может скрыть гибель детей от рук ВСУ

В Совфеде заявили, что ООН уже не может скрыть гибель детей от рук ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023

В Совфеде заявили, что ООН уже не может скрыть гибель детей от рук ВСУ

ООН уже не может скрывать правду о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины, раньше можно было наблюдать только полную ангажированность,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T06:06

2023-07-19T06:06

2023-07-19T07:41

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ООН уже не может скрывать правду о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины, раньше можно было наблюдать только полную ангажированность, заявила РИА Новости сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова. "В сознании Запада уже проклевываются первые ростки. Совсем недавно вышел отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). В нем сообщается о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины. Во-вторых, сейчас ООН признала 212 случаев атак, направленных на школы и больницы", — сказала она.Никонорова отметила, что таких случаев гораздо больше, потому что "украинцы прицельно уничтожают именно социальные объекты: школы, больницы, равно как и рынки, магазины, кинотеатры, театры и так далее". "Конечно, нельзя однозначно утверждать, что ООН — это инструмент Запада. Ведь членами являются все государства. Но ранее мы наблюдали полную ангажированность со стороны этих правозащитных институтов. В частности, таких как УВКПЧ. Но они уже не могут скрывать правду, ее просто невозможно скрыть. Поэтому постепенно, шаг за шагом, мы продолжаем свою работу по сбору объективной информации и фактов, а уже позже приступим к ее анализу. Есть надежда, что все вместе", — добавила сенатор. Также она напомнила, что Запад "полностью покрывал" действия Украины, связанные с нарушением большого количества международных конвенций. Это же и отмечалось во время минских переговоров — тогда ОБСЕ абсолютно точно занимала сторону Киева, подчеркнула парламентарий. "Более того, недавно состоялось заседание Совета безопасности ООН по формуле Арриа (неформальная встреча для обсуждения различных тем. — Прим. ред.), куда были приглашены наши представители. Среди них — уполномоченный по правам человека и уполномоченный по правам ребенка, а также представитель общественности, пострадавшая от действий украинского режима — у нее погибла дочь", — пояснила собеседница агентства.Но представители Запада "вообще отказались слушать и покинули зал заседаний", посетовала она."Мы прекрасно понимаем, что говорить здесь о какой-то объективности и адекватности в оценке происходящего не приходится", — добавила Никонорова. По словам сенатора, Россия рассчитывает, что страны, занимающие нейтральную позицию и стремящиеся разобраться в вопросе, "проанализируют представленную информацию и факты, смогут сделать свои собственные выводы"."Истину скрыть очень сложно. И какие бы манипуляции общественным сознанием не использовали западные страны, все равно они не получат желаемого эффекта. Потому что правда есть правда и факты есть факты — их очень сложно отрицать", — заключила парламентарий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру нижней палаты Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях Киева в отношении детей в Донбассе. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала вице-спикер Галина Карелова. Первое заседание прошло 30 июня.Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая займется сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа рассмотрит вопросы международно-правовой оценки фактов нарушений прав и свобод несовершеннолетних со стороны Украины, третья — вопросы совершенствования защитных механизмов в отношении детей от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая группа займется совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий Киева.

https://ria.ru/20230719/miny-1884974621.html

https://ria.ru/20230719/deti-1884973522.html

https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873309258.html

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