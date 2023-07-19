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В Совфеде заявили, что ООН уже не может скрыть гибель детей от рук ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:06 19.07.2023 (обновлено: 07:41 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/oon-1884976437.html
В Совфеде заявили, что ООН уже не может скрыть гибель детей от рук ВСУ
В Совфеде заявили, что ООН уже не может скрыть гибель детей от рук ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023
В Совфеде заявили, что ООН уже не может скрыть гибель детей от рук ВСУ
ООН уже не может скрывать правду о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины, раньше можно было наблюдать только полную ангажированность,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T06:06
2023-07-19T07:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
наталья никонорова
донбасс
оон
обсе
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ООН уже не может скрывать правду о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины, раньше можно было наблюдать только полную ангажированность, заявила РИА Новости сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова. &quot;В сознании Запада уже проклевываются первые ростки. Совсем недавно вышел отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). В нем сообщается о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины. Во-вторых, сейчас ООН признала 212 случаев атак, направленных на школы и больницы&quot;, — сказала она.Никонорова отметила, что таких случаев гораздо больше, потому что "украинцы прицельно уничтожают именно социальные объекты: школы, больницы, равно как и рынки, магазины, кинотеатры, театры и так далее". "Конечно, нельзя однозначно утверждать, что ООН — это инструмент Запада. Ведь членами являются все государства. Но ранее мы наблюдали полную ангажированность со стороны этих правозащитных институтов. В частности, таких как УВКПЧ. Но они уже не могут скрывать правду, ее просто невозможно скрыть. Поэтому постепенно, шаг за шагом, мы продолжаем свою работу по сбору объективной информации и фактов, а уже позже приступим к ее анализу. Есть надежда, что все вместе", — добавила сенатор. Также она напомнила, что Запад "полностью покрывал" действия Украины, связанные с нарушением большого количества международных конвенций. Это же и отмечалось во время минских переговоров — тогда ОБСЕ абсолютно точно занимала сторону Киева, подчеркнула парламентарий. "Более того, недавно состоялось заседание Совета безопасности ООН по формуле Арриа (неформальная встреча для обсуждения различных тем. — Прим. ред.), куда были приглашены наши представители. Среди них — уполномоченный по правам человека и уполномоченный по правам ребенка, а также представитель общественности, пострадавшая от действий украинского режима — у нее погибла дочь", — пояснила собеседница агентства.Но представители Запада "вообще отказались слушать и покинули зал заседаний", посетовала она."Мы прекрасно понимаем, что говорить здесь о какой-то объективности и адекватности в оценке происходящего не приходится", — добавила Никонорова. По словам сенатора, Россия рассчитывает, что страны, занимающие нейтральную позицию и стремящиеся разобраться в вопросе, "проанализируют представленную информацию и факты, смогут сделать свои собственные выводы"."Истину скрыть очень сложно. И какие бы манипуляции общественным сознанием не использовали западные страны, все равно они не получат желаемого эффекта. Потому что правда есть правда и факты есть факты — их очень сложно отрицать", — заключила парламентарий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру нижней палаты Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях Киева в отношении детей в Донбассе. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала вице-спикер Галина Карелова. Первое заседание прошло 30 июня.Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая займется сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа рассмотрит вопросы международно-правовой оценки фактов нарушений прав и свобод несовершеннолетних со стороны Украины, третья — вопросы совершенствования защитных механизмов в отношении детей от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая группа займется совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий Киева.
https://ria.ru/20230719/miny-1884974621.html
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в мире, украина, киев, наталья никонорова, донбасс, оон, обсе, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Наталья Никонорова, Донбасс, ООН, ОБСЕ, Совет Федерации РФ
В Совфеде заявили, что ООН уже не может скрыть гибель детей от рук ВСУ

Сенатор от ДНР: ООН уже не может скрывать правду о гибели детей при обстрелах ВСУ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНаталья Никонорова
Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Наталья Никонорова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ООН уже не может скрывать правду о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины, раньше можно было наблюдать только полную ангажированность, заявила РИА Новости сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова.
«

"В сознании Запада уже проклевываются первые ростки. Совсем недавно вышел отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). В нем сообщается о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины. Во-вторых, сейчас ООН признала 212 случаев атак, направленных на школы и больницы", — сказала она.

Никонорова отметила, что таких случаев гораздо больше, потому что "украинцы прицельно уничтожают именно социальные объекты: школы, больницы, равно как и рынки, магазины, кинотеатры, театры и так далее".
"Конечно, нельзя однозначно утверждать, что ООН — это инструмент Запада. Ведь членами являются все государства. Но ранее мы наблюдали полную ангажированность со стороны этих правозащитных институтов. В частности, таких как УВКПЧ. Но они уже не могут скрывать правду, ее просто невозможно скрыть. Поэтому постепенно, шаг за шагом, мы продолжаем свою работу по сбору объективной информации и фактов, а уже позже приступим к ее анализу. Есть надежда, что все вместе", — добавила сенатор.
Также она напомнила, что Запад "полностью покрывал" действия Украины, связанные с нарушением большого количества международных конвенций. Это же и отмечалось во время минских переговоров — тогда ОБСЕ абсолютно точно занимала сторону Киева, подчеркнула парламентарий.
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"Более того, недавно состоялось заседание Совета безопасности ООН по формуле Арриа (неформальная встреча для обсуждения различных тем. — Прим. ред.), куда были приглашены наши представители. Среди них — уполномоченный по правам человека и уполномоченный по правам ребенка, а также представитель общественности, пострадавшая от действий украинского режима — у нее погибла дочь", — пояснила собеседница агентства.
Но представители Запада "вообще отказались слушать и покинули зал заседаний", посетовала она.
«
"Мы прекрасно понимаем, что говорить здесь о какой-то объективности и адекватности в оценке происходящего не приходится", — добавила Никонорова.
По словам сенатора, Россия рассчитывает, что страны, занимающие нейтральную позицию и стремящиеся разобраться в вопросе, "проанализируют представленную информацию и факты, смогут сделать свои собственные выводы".
"Истину скрыть очень сложно. И какие бы манипуляции общественным сознанием не использовали западные страны, все равно они не получат желаемого эффекта. Потому что правда есть правда и факты есть факты — их очень сложно отрицать", — заключила парламентарий.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру нижней палаты Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях Киева в отношении детей в Донбассе. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала вице-спикер Галина Карелова. Первое заседание прошло 30 июня.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая займется сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа рассмотрит вопросы международно-правовой оценки фактов нарушений прав и свобод несовершеннолетних со стороны Украины, третья — вопросы совершенствования защитных механизмов в отношении детей от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая группа займется совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий Киева.
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