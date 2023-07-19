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ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска, заявил Марочко
ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска, заявил Марочко - РИА Новости, 19.07.2023
ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска, заявил Марочко
Украинские войска доставили в район Артемовска в ДНР партии снарядов для артиллерии НАТО, возможно, эти поставки включают и кассетные боеприпасы из США, сообщил РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:34
2023-07-19T07:34
2023-07-19T07:48
специальная военная операция на украине
сша
артемовск
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происшествия
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ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Украинские войска доставили в район Артемовска в ДНР партии снарядов для артиллерии НАТО, возможно, эти поставки включают и кассетные боеприпасы из США, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."В район Константиновки прибыла очередная партия боеприпасов для западной артиллерии. Также отмечены поставки в район населенного пункта Часов Яр, где ранее отмечалось нахождение ГАДн (гаубичный артиллерийский дивизион. — Прим. ред.), включающий в себя американские артиллерийские системы М777", — отметил Марочко.Эксперт высказал предположение, что эти поставки в район Артемовска могут включать и кассетные боеприпасы из США."Исходя из других полученных данных, которые на данный момент еще представляют оперативный интерес, можно сделать вывод о том, что заявление (командующего сухопутными войсками Украины Александра. — Прим. ред.) Сырского о применении кассетных боеприпасов из США в ближайшее время в Артемовске имеет под собой основания", — сообщил Марочко.Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в комментарии западным СМИ признал, что быстрых результатов контрнаступления ВСУ практически невозможно достичь. Он подтвердил, что переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на территории страны, и добавил, что вскоре они будут готовы к использованию, в частности, в районе Артемовска.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
https://ria.ru/20230719/lantset-1884974120.html
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сша, артемовск, украина, андрей марочко, нато, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, США, Артемовск, Украина, Андрей Марочко, НАТО, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска, заявил Марочко
Марочко: ВСУ привезли под Артемовск снаряды для артиллерии НАТО, может быть, и кассетные