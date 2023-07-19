Гусаков: России надо увеличивать логистические мощности в Африке
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтарший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков
Старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Развитие торгово-экономических отношений России с Африкой невозможно без участия отечественных компаний в строительстве на континенте морских портов, прокладывании дорог, создании логистических мощностей, заявил РИА Новости старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков.
"Если мы хотим системно развивать отношения с Африкой, нам нужно самим заходить и вкладываться в ее инфраструктуру", - сказал он.
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"Россия должна строить на континенте морские порты, прокладывать дороги, создавать логистические мощности, в том числе элеваторы, емкости для хранения удобрений, резервуары для нефтепродуктов. Африканцы сами мечтают об этом", - добавил эксперт. Именно строительство в Африке морских портов, считает Гусаков, потянет в результате за собой всю логистику. "И важно, что эта цепочка будет именно российской, а не европейской или китайской", - заметил он.
По словам Гусакова, сегодня необходимо определить приоритетные страны. На севере континента, с его точки зрения, это Египет или Алжир, на западе - Сенегал, Нигерия, на востоке - например, Кения. "Заявки от конкретных компаний, которые готовы выступать частными партнерами в этой истории, есть", - подчеркнул собеседник агентства.
Государству, по его мнению, надо разработать форму поддержки, которую оно готово оказать таким компаниям. "Это и страхование политических рисков, и соинвестирование в какой-то части, и гарантированное обеспечение загрузки. То есть все то, что хотят российские компании, желающие зайти на континент", - заключил Гусаков.
Второй саммит и экономический форум Россия - Африка пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.