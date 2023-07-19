https://ria.ru/20230719/logistika-1885131011.html

Гусаков: России надо увеличивать логистические мощности в Африке

Гусаков: России надо увеличивать логистические мощности в Африке - РИА Новости, 19.07.2023

Гусаков: России надо увеличивать логистические мощности в Африке

Развитие торгово-экономических отношений России с Африкой невозможно без участия отечественных компаний в строительстве на континенте морских портов,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:28

2023-07-19T17:28

2023-07-19T17:28

африка

россия

египет

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Развитие торгово-экономических отношений России с Африкой невозможно без участия отечественных компаний в строительстве на континенте морских портов, прокладывании дорог, создании логистических мощностей, заявил РИА Новости старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков."Если мы хотим системно развивать отношения с Африкой, нам нужно самим заходить и вкладываться в ее инфраструктуру", - сказал он."Россия должна строить на континенте морские порты, прокладывать дороги, создавать логистические мощности, в том числе элеваторы, емкости для хранения удобрений, резервуары для нефтепродуктов. Африканцы сами мечтают об этом", - добавил эксперт. Именно строительство в Африке морских портов, считает Гусаков, потянет в результате за собой всю логистику. "И важно, что эта цепочка будет именно российской, а не европейской или китайской", - заметил он.По словам Гусакова, сегодня необходимо определить приоритетные страны. На севере континента, с его точки зрения, это Египет или Алжир, на западе - Сенегал, Нигерия, на востоке - например, Кения. "Заявки от конкретных компаний, которые готовы выступать частными партнерами в этой истории, есть", - подчеркнул собеседник агентства.Государству, по его мнению, надо разработать форму поддержки, которую оно готово оказать таким компаниям. "Это и страхование политических рисков, и соинвестирование в какой-то части, и гарантированное обеспечение загрузки. То есть все то, что хотят российские компании, желающие зайти на континент", - заключил Гусаков.Второй саммит и экономический форум Россия - Африка пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230711/prodazhi-1883545320.html

африка

россия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

африка, россия, египет, экономика, российский экспортный центр (рэц)