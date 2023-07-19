https://ria.ru/20230719/leopard-1885067020.html

Испания отправила Украине четыре танка Leopard и полевой госпиталь

Испания отправила Украине четыре танка Leopard и полевой госпиталь - РИА Новости, 19.07.2023

Испания отправила Украине четыре танка Leopard и полевой госпиталь

Правительство Испании отправило на Украину 4 боевых танка Leopard, которые премьер-министр королевства Педро Санчес пообещал Владимиру Зеленскому во время... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:40

2023-07-19T14:40

2023-07-19T14:40

специальная военная операция на украине

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МАДРИД, 19 июл - РИА Новости. Правительство Испании отправило на Украину 4 боевых танка Leopard, которые премьер-министр королевства Педро Санчес пообещал Владимиру Зеленскому во время своего визита в Киев, а также усиленный полевой госпиталь, говорится в пресс-релиз министерства обороны королевства. "Министр обороны (Маргарита Роблес — ред.) сообщила о морском грузе, который отправится на следующей неделе и доставит четыре боевых танка Leopard 2A4, десять бронетранспортеров и несколько вездеходных бронемашин, легких грузовиков и машин скорой помощи после соответствующего ремонта", — говорится в сообщении. Согласно министерству, этим летом Киеву также будет передана новая партия легкого вооружения и боеприпасов тяжелого калибра. Переданный в дар госпиталь покинул Испанию во вторник и должен прибыть на Украину 23 июля. Кроме того, отмечается, что на Украину уже возвращаются украинские врачи и сотрудники службы материально-технического обеспечения, которые в рамках двухнедельной интенсивной подготовки в Сарагосе были подготовлены к развертыванию, сборке и эксплуатации госпиталя в зоне конфликта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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в мире, украина, россия, испания, педро санчес, сергей лавров, нато, владимир зеленский