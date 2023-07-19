Рейтинг@Mail.ru
Испания отправила Украине четыре танка Leopard и полевой госпиталь - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/leopard-1885067020.html
Испания отправила Украине четыре танка Leopard и полевой госпиталь
Испания отправила Украине четыре танка Leopard и полевой госпиталь - РИА Новости, 19.07.2023
Испания отправила Украине четыре танка Leopard и полевой госпиталь
Правительство Испании отправило на Украину 4 боевых танка Leopard, которые премьер-министр королевства Педро Санчес пообещал Владимиру Зеленскому во время... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:40
2023-07-19T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
испания
педро санчес
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849583659_0:45:2000:1170_1920x0_80_0_0_9f06ce326605e330b8ac550220b03360.jpg
МАДРИД, 19 июл - РИА Новости. Правительство Испании отправило на Украину 4 боевых танка Leopard, которые премьер-министр королевства Педро Санчес пообещал Владимиру Зеленскому во время своего визита в Киев, а также усиленный полевой госпиталь, говорится в пресс-релиз министерства обороны королевства. "Министр обороны (Маргарита Роблес — ред.) сообщила о морском грузе, который отправится на следующей неделе и доставит четыре боевых танка Leopard 2A4, десять бронетранспортеров и несколько вездеходных бронемашин, легких грузовиков и машин скорой помощи после соответствующего ремонта", — говорится в сообщении. Согласно министерству, этим летом Киеву также будет передана новая партия легкого вооружения и боеприпасов тяжелого калибра. Переданный в дар госпиталь покинул Испанию во вторник и должен прибыть на Украину 23 июля. Кроме того, отмечается, что на Украину уже возвращаются украинские врачи и сотрудники службы материально-технического обеспечения, которые в рамках двухнедельной интенсивной подготовки в Сарагосе были подготовлены к развертыванию, сборке и эксплуатации госпиталя в зоне конфликта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
украина
россия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849583659_108:0:1965:1393_1920x0_80_0_0_53a55c8bb5d47d8cb57f8feb899621d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, испания, педро санчес, сергей лавров, нато, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Испания, Педро Санчес, Сергей Лавров, НАТО, Владимир Зеленский
Испания отправила Украине четыре танка Leopard и полевой госпиталь

Минобороны Испании: страна отправила Украине четыре танка Leopard и полевой госпиталь

© AP Photo / Eckehard SchulzТанк Leopard 1
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Eckehard Schulz
Танк Leopard 1. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 19 июл - РИА Новости. Правительство Испании отправило на Украину 4 боевых танка Leopard, которые премьер-министр королевства Педро Санчес пообещал Владимиру Зеленскому во время своего визита в Киев, а также усиленный полевой госпиталь, говорится в пресс-релиз министерства обороны королевства.
"Министр обороны (Маргарита Роблес — ред.) сообщила о морском грузе, который отправится на следующей неделе и доставит четыре боевых танка Leopard 2A4, десять бронетранспортеров и несколько вездеходных бронемашин, легких грузовиков и машин скорой помощи после соответствующего ремонта", — говорится в сообщении.
Что пробивает броню танка Leopard 2
13 июня, 11:28
Инфографика
Что пробивает броню танка Leopard 2Посмотреть
Согласно министерству, этим летом Киеву также будет передана новая партия легкого вооружения и боеприпасов тяжелого калибра.
Переданный в дар госпиталь покинул Испанию во вторник и должен прибыть на Украину 23 июля. Кроме того, отмечается, что на Украину уже возвращаются украинские врачи и сотрудники службы материально-технического обеспечения, которые в рамках двухнедельной интенсивной подготовки в Сарагосе были подготовлены к развертыванию, сборке и эксплуатации госпиталя в зоне конфликта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Крылья НАТО над Киевом. Когда ВСУ получат американские истребители
22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияИспанияПедро СанчесСергей ЛавровНАТОВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала