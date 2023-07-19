https://ria.ru/20230719/krym-1885085961.html

Константинов рассказал, повлиял ли теракт на Крымском мосту на туризм

Константинов рассказал, повлиял ли теракт на Крымском мосту на туризм - РИА Новости, 19.07.2023

Константинов рассказал, повлиял ли теракт на Крымском мосту на туризм

Массовой отмены броней на отдых в Крыму после ЧП на Крымском мосту нет, она не превышает 10% , написал в своем телеграм-канале глава крымского парламента... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:30

2023-07-19T15:30

2023-07-19T15:55

туризм

новости - туризм

владимир константинов

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

россия

керчь

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Массовой отмены броней на отдых в Крыму после ЧП на Крымском мосту нет, она не превышает 10% , написал в своем телеграм-канале глава крымского парламента Владимир Константинов."По нашим данным, на 18 июля массовых отмен броней на отдых и оздоровление в республике после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту не наблюдается. Данный показатель по Крыму не превышает 10 процентов от общего объема ранее забронированных туров", - написал Константинов.Наибольшее количество аннулированных броней в Керчи - 20,7 процента, отметил он. В Феодосии, из 34 работающих средств размещения 18 не имеет ни одного аннулирования тура.Он сообщил , что из-за последних событий наибольшее беспокойство у граждан России возникает по поводу отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях. Так, в Бахчисарайском районе аннулирована бронь на оздоровление 50 детей из Санкт-Петербурга в одной из детских здравниц, добавил он. При этом поступают и заявки на восстановление ранее отмененных броней, отметил спикер."Конечно, в сложившейся ситуации каждый вправе сам решать ехать или не ехать в Крым. Но тем, кто выберет для отдыха наш полуостров, мы будем рады и сделаем всё возможное для их комфортного и разнообразного отдыха", - написал Константинов.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, причем для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров, поскольку подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью.В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне - к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений.

https://ria.ru/20230717/krym-1884593676.html

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новости - туризм, владимир константинов, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, россия, керчь, феодосия, марат хуснуллин