https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины
Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины - РИА Новости, 19.07.2023
Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью телерадиокомпании BBC заявил, что в ходе наступления вооруженные силы столкнулись с... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:00
2023-07-19T08:00
2023-07-19T10:01
специальная военная операция на украине
аналитика
украина
киев
россия
борис джонсон
александр сырский
вооруженные силы украины
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Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью телерадиокомпании BBC заявил, что в ходе наступления вооруженные силы столкнулись с проблемами и быстрых результатов добиться невозможно. Объясняя, почему практически гарантированная суперперемога ВСУ на глазах превратилась в тыквообразную зраду, он пожаловался, что "территория усеяна минными полями", а гадкие русские "установили множество оборонительных заграждений и оборудовали опорные пункты". Иными словами: все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, мы же просили еще зброи и грошей, а то бы точно победили.Как и все откровения украинских говорящих голов, нынешние перлы Сырского имеют второе дно. Слова командующего Сухопутными войсками Украины, с одной стороны, подтверждают давно раскрытый секрет Полишинеля, что контрнаступ ВСУ задохнулся в зародыше: укровойска не достигли своих целей ни на одном направлении, а их потери за семь недель составили минимум 26 тысяч человек. Всего за один месяц ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов, а также 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard.Но полное фиаско летней кампании ВСУ ясно всем и без Сырского. К чему же картинные причитания?А причитания эти призваны подстелить соломки для вожаков киевской хунты на фоне вырисовывающейся еще худшей мегазрады. Технично расколошматив бесчисленные "мясные волны" ВСУ, щедро сдобренные для вкуса и цвета "непобедимой" западной техникой, Вооруженные силы России, опираясь на мощные оборонительные рубежи, двинулись вперед.Шестая армия ВС России вклинилась в оборону противника и давит его в направлении Купянска. Судя по истерике в офисе Зеленского, идут хорошо: ВСУ шлют в центр (читай: американцам) срочные депеши о скоплении на этом участке большого количества российской военной техники и живой силы — более 900 танков, свыше 550 артиллерийских систем и 370 РСЗО. Части армии России прорвали оборону ВСУ в районе шахты "Трудовская" (под Марьинкой) и ворвались на территорию шахтного комплекса. На Донецком направлении наши бойцы идут вперед и ежедневно перемалывают не менее батальона ВСУ, а на Луганском направлении ВСУ потеряли за неделю три тысячи солдат. Другими словами, наступатели поняли, что скоро превратятся в отступателей, и потребовалось заранее выписать справку об освобождении от физкультуры.В преддверии печальных (для Запада) новостей с фронта штукатурка с глянцевого фасада "нерушимого единства Запада в поддержке Украины" с каждым днем начинает осыпаться все быстрее, хотя лучшие друзья Украины хором пытаются уверить маркизу, что у нее все хорошо.Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен с каменным лицом на днях заявила: "Я бы не сказала, что есть какая-то усталость от Украины, и я надеюсь, что ее никогда не будет". Синхронно с ней глава комитета по делам Евросоюза парламента Эстонии Лииза Пакоста грозно потрясла кулачком: "наступление усталости от войны недопустимо". За день до этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон картинно призвал США не допустить "усталости от Украины". А главный европереможник — президент Чехии Петр Павел и вообще заявил, что "до наступления усталости от войны (на Западе) у Украины есть окно возможностей до конца этого года".Мы, как Станиславский, конечно, верим этим прекрасным выступлениям, но есть один маленький вопрос: а зачем истерить и синхронно засорять эфир, если поддержка Украины единодушна, желание воевать — на пике, прогнозы прекрасны, перемоги идут по плану, русская армия слаба как никогда и никакой усталости от войны и Украины на Западе близко нет?А дело в том, что, похоже, главные кукловоды посмотрели отчеты о потерях ВСУ, почитали сводки с ЛБС, свели дебет с кредитом и пришли к выводу, что надо закрываться на учет и фиксировать убытки. По данным Wall Street Journal, США признали, что "Киеву не удается провести крупномасштабные операции, которые могут обеспечить прорыв в контрнаступлении ВСУ", а значит, пришло время активировать План Б, а именно мирные переговоры, которых в Киеве боятся как огня.В недавней публикации в Politico неназванные источники в украинской администрации признались: "Поскольку контрнаступление захлебнулось, украинцы опасаются, что Запад потеряет терпение и в итоге решит, что победа на полных условиях Киева невозможна", и чиновники боятся, что Запад в конечном счете попытается "навязать" им мирные переговоры.Однако по поводу мирных переговоров киевский режим может спать спокойно — но не потому, что их не захотят в Белом доме (уже хотят), а потому, что их не захочет Россия.Цели и задачи СВО будут выполнены, несмотря ни на что, и пункта "мирные переговоры" — даже мелким шрифтом — в них нет. Над останками Украины быстро распространяется запах жареного, и уже скоро будет совершенно неважно, кто чего красиво хотел в Киеве, Брюсселе, Вашингтоне и Вильнюсе.
https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884086679.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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Кирилл Стрельников
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аналитика, украина, киев, россия, борис джонсон, александр сырский, вооруженные силы украины, петр павел
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Украина, Киев, Россия, Борис Джонсон, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Петр Павел
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью телерадиокомпании BBC заявил, что в ходе наступления вооруженные силы столкнулись с проблемами и быстрых результатов добиться невозможно. Объясняя, почему практически гарантированная суперперемога ВСУ на глазах превратилась в тыквообразную зраду, он пожаловался, что "территория усеяна минными полями", а гадкие русские "установили множество оборонительных заграждений и оборудовали опорные пункты". Иными словами: все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, мы же просили еще зброи и грошей, а то бы точно победили.
Как и все откровения украинских говорящих голов, нынешние перлы Сырского имеют второе дно. Слова командующего Сухопутными войсками Украины, с одной стороны, подтверждают давно раскрытый секрет Полишинеля, что контрнаступ ВСУ задохнулся в зародыше: укровойска не достигли своих целей ни на одном направлении, а их потери за семь недель составили минимум 26 тысяч человек. Всего за один месяц ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов, а также 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard.
"Американцы готовились к другому". ВСУ разочаровались в западной помощи
Но полное фиаско летней кампании ВСУ ясно всем и без Сырского. К чему же картинные причитания?
А причитания эти призваны подстелить соломки для вожаков киевской хунты на фоне вырисовывающейся еще худшей мегазрады. Технично расколошматив бесчисленные "мясные волны" ВСУ, щедро сдобренные для вкуса и цвета "непобедимой" западной техникой, Вооруженные силы России
, опираясь на мощные оборонительные рубежи, двинулись вперед.
Шестая армия ВС России вклинилась в оборону противника и давит его в направлении Купянска. Судя по истерике в офисе Зеленского, идут хорошо: ВСУ шлют в центр (читай: американцам) срочные депеши о скоплении на этом участке большого количества российской военной техники и живой силы — более 900 танков, свыше 550 артиллерийских систем и 370 РСЗО. Части армии России прорвали оборону ВСУ в районе шахты "Трудовская" (под Марьинкой) и ворвались на территорию шахтного комплекса. На Донецком направлении наши бойцы идут вперед и ежедневно перемалывают не менее батальона ВСУ, а на Луганском направлении ВСУ потеряли за неделю три тысячи солдат. Другими словами, наступатели поняли, что скоро превратятся в отступателей, и потребовалось заранее выписать справку об освобождении от физкультуры.
В преддверии печальных (для Запада) новостей с фронта штукатурка с глянцевого фасада "нерушимого единства Запада в поддержке Украины" с каждым днем начинает осыпаться все быстрее, хотя лучшие друзья Украины хором пытаются уверить маркизу, что у нее все хорошо.
Министр иностранных дел Финляндии
Элина Валтонен с каменным лицом на днях заявила: "Я бы не сказала, что есть какая-то усталость от Украины, и я надеюсь, что ее никогда не будет". Синхронно с ней глава комитета по делам Евросоюза парламента Эстонии
Лииза Пакоста грозно потрясла кулачком: "наступление усталости от войны недопустимо". За день до этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
картинно призвал США
не допустить "усталости от Украины". А главный европереможник — президент Чехии Петр Павел
и вообще заявил, что "до наступления усталости от войны (на Западе) у Украины есть окно возможностей до конца этого года".
"После нас хоть потоп": Киев виляет Вашингтоном?
Мы, как Станиславский, конечно, верим этим прекрасным выступлениям, но есть один маленький вопрос: а зачем истерить и синхронно засорять эфир, если поддержка Украины единодушна, желание воевать — на пике, прогнозы прекрасны, перемоги идут по плану, русская армия слаба как никогда и никакой усталости от войны и Украины на Западе близко нет?
А дело в том, что, похоже, главные кукловоды посмотрели отчеты о потерях ВСУ, почитали сводки с ЛБС, свели дебет с кредитом и пришли к выводу, что надо закрываться на учет и фиксировать убытки. По данным Wall Street Journal, США признали, что "Киеву не удается провести крупномасштабные операции, которые могут обеспечить прорыв в контрнаступлении ВСУ", а значит, пришло время активировать План Б, а именно мирные переговоры, которых в Киеве боятся как огня.
В недавней публикации в Politico неназванные источники в украинской администрации признались: "Поскольку контрнаступление захлебнулось, украинцы опасаются, что Запад потеряет терпение и в итоге решит, что победа на полных условиях Киева невозможна", и чиновники боятся, что Запад в конечном счете попытается "навязать" им мирные переговоры.
Однако по поводу мирных переговоров киевский режим может спать спокойно — но не потому, что их не захотят в Белом доме (уже хотят), а потому, что их не захочет Россия.
Цели и задачи СВО будут выполнены, несмотря ни на что, и пункта "мирные переговоры" — даже мелким шрифтом — в них нет.
Над останками Украины быстро распространяется запах жареного, и уже скоро будет совершенно неважно, кто чего красиво хотел в Киеве, Брюсселе
, Вашингтоне
и Вильнюсе
.
Беззубой Европе грозит война с Украиной