https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины

Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины - РИА Новости, 19.07.2023

Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью телерадиокомпании BBC заявил, что в ходе наступления вооруженные силы столкнулись с... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:00

2023-07-19T08:00

2023-07-19T10:01

специальная военная операция на украине

аналитика

украина

киев

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борис джонсон

александр сырский

вооруженные силы украины

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Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью телерадиокомпании BBC заявил, что в ходе наступления вооруженные силы столкнулись с проблемами и быстрых результатов добиться невозможно. Объясняя, почему практически гарантированная суперперемога ВСУ на глазах превратилась в тыквообразную зраду, он пожаловался, что "территория усеяна минными полями", а гадкие русские "установили множество оборонительных заграждений и оборудовали опорные пункты". Иными словами: все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, мы же просили еще зброи и грошей, а то бы точно победили.Как и все откровения украинских говорящих голов, нынешние перлы Сырского имеют второе дно. Слова командующего Сухопутными войсками Украины, с одной стороны, подтверждают давно раскрытый секрет Полишинеля, что контрнаступ ВСУ задохнулся в зародыше: укровойска не достигли своих целей ни на одном направлении, а их потери за семь недель составили минимум 26 тысяч человек. Всего за один месяц ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов, а также 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard.Но полное фиаско летней кампании ВСУ ясно всем и без Сырского. К чему же картинные причитания?А причитания эти призваны подстелить соломки для вожаков киевской хунты на фоне вырисовывающейся еще худшей мегазрады. Технично расколошматив бесчисленные "мясные волны" ВСУ, щедро сдобренные для вкуса и цвета "непобедимой" западной техникой, Вооруженные силы России, опираясь на мощные оборонительные рубежи, двинулись вперед.Шестая армия ВС России вклинилась в оборону противника и давит его в направлении Купянска. Судя по истерике в офисе Зеленского, идут хорошо: ВСУ шлют в центр (читай: американцам) срочные депеши о скоплении на этом участке большого количества российской военной техники и живой силы — более 900 танков, свыше 550 артиллерийских систем и 370 РСЗО. Части армии России прорвали оборону ВСУ в районе шахты "Трудовская" (под Марьинкой) и ворвались на территорию шахтного комплекса. На Донецком направлении наши бойцы идут вперед и ежедневно перемалывают не менее батальона ВСУ, а на Луганском направлении ВСУ потеряли за неделю три тысячи солдат. Другими словами, наступатели поняли, что скоро превратятся в отступателей, и потребовалось заранее выписать справку об освобождении от физкультуры.В преддверии печальных (для Запада) новостей с фронта штукатурка с глянцевого фасада "нерушимого единства Запада в поддержке Украины" с каждым днем начинает осыпаться все быстрее, хотя лучшие друзья Украины хором пытаются уверить маркизу, что у нее все хорошо.Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен с каменным лицом на днях заявила: "Я бы не сказала, что есть какая-то усталость от Украины, и я надеюсь, что ее никогда не будет". Синхронно с ней глава комитета по делам Евросоюза парламента Эстонии Лииза Пакоста грозно потрясла кулачком: "наступление усталости от войны недопустимо". За день до этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон картинно призвал США не допустить "усталости от Украины". А главный европереможник — президент Чехии Петр Павел и вообще заявил, что "до наступления усталости от войны (на Западе) у Украины есть окно возможностей до конца этого года".Мы, как Станиславский, конечно, верим этим прекрасным выступлениям, но есть один маленький вопрос: а зачем истерить и синхронно засорять эфир, если поддержка Украины единодушна, желание воевать — на пике, прогнозы прекрасны, перемоги идут по плану, русская армия слаба как никогда и никакой усталости от войны и Украины на Западе близко нет?А дело в том, что, похоже, главные кукловоды посмотрели отчеты о потерях ВСУ, почитали сводки с ЛБС, свели дебет с кредитом и пришли к выводу, что надо закрываться на учет и фиксировать убытки. По данным Wall Street Journal, США признали, что "Киеву не удается провести крупномасштабные операции, которые могут обеспечить прорыв в контрнаступлении ВСУ", а значит, пришло время активировать План Б, а именно мирные переговоры, которых в Киеве боятся как огня.В недавней публикации в Politico неназванные источники в украинской администрации признались: "Поскольку контрнаступление захлебнулось, украинцы опасаются, что Запад потеряет терпение и в итоге решит, что победа на полных условиях Киева невозможна", и чиновники боятся, что Запад в конечном счете попытается "навязать" им мирные переговоры.Однако по поводу мирных переговоров киевский режим может спать спокойно — но не потому, что их не захотят в Белом доме (уже хотят), а потому, что их не захочет Россия.Цели и задачи СВО будут выполнены, несмотря ни на что, и пункта "мирные переговоры" — даже мелким шрифтом — в них нет. Над останками Украины быстро распространяется запах жареного, и уже скоро будет совершенно неважно, кто чего красиво хотел в Киеве, Брюсселе, Вашингтоне и Вильнюсе.

https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

https://ria.ru/20230714/ukraina-1884086679.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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аналитика, украина, киев, россия, борис джонсон, александр сырский, вооруженные силы украины, петр павел