https://ria.ru/20230719/kislota-1885083450.html

В Санкт-Петербурге вблизи Выборгского шоссе произошел разлив кислоты

В Санкт-Петербурге вблизи Выборгского шоссе произошел разлив кислоты - РИА Новости, 19.07.2023

В Санкт-Петербурге вблизи Выборгского шоссе произошел разлив кислоты

Разлив кислоты обнаружили вблизи Выборгского шоссе в Санкт-Петербурге, на очистку территории потребовалось более 6 часов, сообщил городской комитет по... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:19

2023-07-19T15:19

2023-07-19T16:21

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Разлив кислоты обнаружили вблизи Выборгского шоссе в Санкт-Петербурге, на очистку территории потребовалось более 6 часов, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. "Разлив был обнаружен на грунтовой дороге. Активная химическая реакция и большое количество испарений говорит о том, что концентрация химических веществ была значительной", - говорится в сообщении. Отмечается, что кислота представляет серьезную угрозу для окружающей среды, так как химические вещества могут проникать в почву и воду, вызывая загрязнение и опасность для животных, растений и людей. Специалисты, вызванные сотрудниками полиции, оперативно выехали на место. "Для того, чтобы предотвратить распространение и минимизировать воздействие на прилегающие территории, зона разлива была дезактивирована содой и засыпана песком, своевременно доставленным администрацией Выборгского района для помощи экологической службе. Впоследствии загрязненные отходы были собраны и вывезены на утилизацию. Их масса составила почти две тонны", - отмечается в сообщении. На ликвидацию разлива кислоты комитету по природопользованию и аварийной экологической службе ГУП "Экострой" потребовалось более 6 часов.

https://ria.ru/20230209/razliv-1850834461.html

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происшествия, санкт-петербург, выборгский район