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В Санкт-Петербурге вблизи Выборгского шоссе произошел разлив кислоты
В Санкт-Петербурге вблизи Выборгского шоссе произошел разлив кислоты - РИА Новости, 19.07.2023
В Санкт-Петербурге вблизи Выборгского шоссе произошел разлив кислоты
Разлив кислоты обнаружили вблизи Выборгского шоссе в Санкт-Петербурге, на очистку территории потребовалось более 6 часов, сообщил городской комитет по... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:19
2023-07-19T15:19
2023-07-19T16:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Разлив кислоты обнаружили вблизи Выборгского шоссе в Санкт-Петербурге, на очистку территории потребовалось более 6 часов, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. "Разлив был обнаружен на грунтовой дороге. Активная химическая реакция и большое количество испарений говорит о том, что концентрация химических веществ была значительной", - говорится в сообщении. Отмечается, что кислота представляет серьезную угрозу для окружающей среды, так как химические вещества могут проникать в почву и воду, вызывая загрязнение и опасность для животных, растений и людей. Специалисты, вызванные сотрудниками полиции, оперативно выехали на место. "Для того, чтобы предотвратить распространение и минимизировать воздействие на прилегающие территории, зона разлива была дезактивирована содой и засыпана песком, своевременно доставленным администрацией Выборгского района для помощи экологической службе. Впоследствии загрязненные отходы были собраны и вывезены на утилизацию. Их масса составила почти две тонны", - отмечается в сообщении. На ликвидацию разлива кислоты комитету по природопользованию и аварийной экологической службе ГУП "Экострой" потребовалось более 6 часов.
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происшествия, санкт-петербург, выборгский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район
В Санкт-Петербурге вблизи Выборгского шоссе произошел разлив кислоты
В Санкт-Петербурге очистили территорию вблизи Выборгского шоссе после разлива кислоты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Разлив кислоты обнаружили вблизи Выборгского шоссе в Санкт-Петербурге, на очистку территории потребовалось более 6 часов, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
«
"Разлив был обнаружен на грунтовой дороге. Активная химическая реакция и большое количество испарений говорит о том, что концентрация химических веществ была значительной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кислота представляет серьезную угрозу для окружающей среды, так как химические вещества могут проникать в почву и воду, вызывая загрязнение и опасность для животных, растений и людей.
Специалисты, вызванные сотрудниками полиции, оперативно выехали на место.
"Для того, чтобы предотвратить распространение и минимизировать воздействие на прилегающие территории, зона разлива была дезактивирована содой и засыпана песком, своевременно доставленным администрацией Выборгского района
для помощи экологической службе. Впоследствии загрязненные отходы были собраны и вывезены на утилизацию. Их масса составила почти две тонны", - отмечается в сообщении.
На ликвидацию разлива кислоты комитету по природопользованию и аварийной экологической службе ГУП "Экострой" потребовалось более 6 часов.
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