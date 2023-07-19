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Путин рассказал, как может оживать история - РИА Новости, 19.07.2023
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17:40 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/istoriya-1885133644.html
Путин рассказал, как может оживать история
Путин рассказал, как может оживать история - РИА Новости, 19.07.2023
Путин рассказал, как может оживать история
Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" рассказал историю о берестяных грамотах, которые оживляют и... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:40
2023-07-19T17:40
россия
новгородская область
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" рассказал историю о берестяных грамотах, которые оживляют и раскрывают историю России. Двукратный победитель Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году – в сфере "Технологии для космоса", в 2022 году – в сфере "Технологии и космос" Дарья Арсеньева рассказала, что благодаря победе в этой олимпиаде, космос стал на шаг к ней ближе, ее включили в состав делегации от Новгородской области, посетившей космодром "Байконур" в Казахстане, и она получила возможность встретиться с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты "Союз МС-22". Эта делегация передала космонавтам копию берестяной грамоты, которую затем отправили на МКС. "Скажи, пожалуйста, вот то, что ты передала космонавту берестяную грамоту, что на ней было написано?", - поинтересовался президент РФ у Арсеньевой. По словам девочки, это была берестяная грамота, найденная археологами на Новгородской земле. "Это очень интересная история с берестяными грамотами. Ну, наверное, все знают о том, что они хранятся сотни лет, потому что находятся в тех слоях почвы, в которых глина присутствует, эта глина работает как консервант и консервирует эти грамоты, эти берестяные записки. Очень любопытно, это все как бы раскрывает нашу историю, она оживает. Вот мне специалисты рассказывали, что в одном месте раскопали грамоту и стало ясно, что на этом месте был суд в то время. Потом дальше работали-работали и нашли еще через 5 лет еще одну грамоту, из которой стало ясно, чем закончилось конкретное судебное разбирательство. Вот это невероятно. История оживает прямо, невероятно", - рассказал Путин. Арсеньева попросила разрешения передать президенту в подарок книгу о Старой Руссе. "Конечно", - ответил он. "Там водичка у вас хорошая, да?.. Старый, старинный, можно сказать, русский курорт… Вам всего самого доброго. Спасибо большое за подарок", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230130/archaeology-1848487713.html
https://ria.ru/20220726/gramota-1805050157.html
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россия, новгородская область, владимир путин, общество
Россия, Новгородская область, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, как может оживать история

Путин рассказал о берестяных грамотах, оживляющих и раскрывающих историю России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" рассказал историю о берестяных грамотах, которые оживляют и раскрывают историю России.
Двукратный победитель Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году – в сфере "Технологии для космоса", в 2022 году – в сфере "Технологии и космос" Дарья Арсеньева рассказала, что благодаря победе в этой олимпиаде, космос стал на шаг к ней ближе, ее включили в состав делегации от Новгородской области, посетившей космодром "Байконур" в Казахстане, и она получила возможность встретиться с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты "Союз МС-22". Эта делегация передала космонавтам копию берестяной грамоты, которую затем отправили на МКС.
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"Скажи, пожалуйста, вот то, что ты передала космонавту берестяную грамоту, что на ней было написано?", - поинтересовался президент РФ у Арсеньевой. По словам девочки, это была берестяная грамота, найденная археологами на Новгородской земле.
"Это очень интересная история с берестяными грамотами. Ну, наверное, все знают о том, что они хранятся сотни лет, потому что находятся в тех слоях почвы, в которых глина присутствует, эта глина работает как консервант и консервирует эти грамоты, эти берестяные записки. Очень любопытно, это все как бы раскрывает нашу историю, она оживает. Вот мне специалисты рассказывали, что в одном месте раскопали грамоту и стало ясно, что на этом месте был суд в то время. Потом дальше работали-работали и нашли еще через 5 лет еще одну грамоту, из которой стало ясно, чем закончилось конкретное судебное разбирательство. Вот это невероятно. История оживает прямо, невероятно", - рассказал Путин.
Арсеньева попросила разрешения передать президенту в подарок книгу о Старой Руссе. "Конечно", - ответил он.
"Там водичка у вас хорошая, да?.. Старый, старинный, можно сказать, русский курорт… Вам всего самого доброго. Спасибо большое за подарок", - сказал Путин.
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РоссияНовгородская областьВладимир ПутинОбщество
 
 
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