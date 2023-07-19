https://ria.ru/20230719/istoriya-1885133644.html
Путин рассказал, как может оживать история
Путин рассказал, как может оживать история - РИА Новости, 19.07.2023
Путин рассказал, как может оживать история
Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" рассказал историю о берестяных грамотах, которые оживляют и... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:40
2023-07-19T17:40
2023-07-19T17:40
россия
новгородская область
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" рассказал историю о берестяных грамотах, которые оживляют и раскрывают историю России. Двукратный победитель Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году – в сфере "Технологии для космоса", в 2022 году – в сфере "Технологии и космос" Дарья Арсеньева рассказала, что благодаря победе в этой олимпиаде, космос стал на шаг к ней ближе, ее включили в состав делегации от Новгородской области, посетившей космодром "Байконур" в Казахстане, и она получила возможность встретиться с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты "Союз МС-22". Эта делегация передала космонавтам копию берестяной грамоты, которую затем отправили на МКС. "Скажи, пожалуйста, вот то, что ты передала космонавту берестяную грамоту, что на ней было написано?", - поинтересовался президент РФ у Арсеньевой. По словам девочки, это была берестяная грамота, найденная археологами на Новгородской земле. "Это очень интересная история с берестяными грамотами. Ну, наверное, все знают о том, что они хранятся сотни лет, потому что находятся в тех слоях почвы, в которых глина присутствует, эта глина работает как консервант и консервирует эти грамоты, эти берестяные записки. Очень любопытно, это все как бы раскрывает нашу историю, она оживает. Вот мне специалисты рассказывали, что в одном месте раскопали грамоту и стало ясно, что на этом месте был суд в то время. Потом дальше работали-работали и нашли еще через 5 лет еще одну грамоту, из которой стало ясно, чем закончилось конкретное судебное разбирательство. Вот это невероятно. История оживает прямо, невероятно", - рассказал Путин. Арсеньева попросила разрешения передать президенту в подарок книгу о Старой Руссе. "Конечно", - ответил он. "Там водичка у вас хорошая, да?.. Старый, старинный, можно сказать, русский курорт… Вам всего самого доброго. Спасибо большое за подарок", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230130/archaeology-1848487713.html
https://ria.ru/20220726/gramota-1805050157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новгородская область, владимир путин, общество
Россия, Новгородская область, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, как может оживать история
Путин рассказал о берестяных грамотах, оживляющих и раскрывающих историю России
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" рассказал историю о берестяных грамотах, которые оживляют и раскрывают историю России.
Двукратный победитель Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году – в сфере "Технологии для космоса", в 2022 году – в сфере "Технологии и космос" Дарья Арсеньева рассказала, что благодаря победе в этой олимпиаде, космос стал на шаг к ней ближе, ее включили в состав делегации от Новгородской области
, посетившей космодром "Байконур" в Казахстане
, и она получила возможность встретиться с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидеть запуск ракеты "Союз МС-22". Эта делегация передала космонавтам копию берестяной грамоты, которую затем отправили на МКС.
Ученые разгадали тайну берестяной грамоты из Новгорода
"Скажи, пожалуйста, вот то, что ты передала космонавту берестяную грамоту, что на ней было написано?", - поинтересовался президент РФ у Арсеньевой. По словам девочки, это была берестяная грамота, найденная археологами на Новгородской земле.
"Это очень интересная история с берестяными грамотами. Ну, наверное, все знают о том, что они хранятся сотни лет, потому что находятся в тех слоях почвы, в которых глина присутствует, эта глина работает как консервант и консервирует эти грамоты, эти берестяные записки. Очень любопытно, это все как бы раскрывает нашу историю, она оживает. Вот мне специалисты рассказывали, что в одном месте раскопали грамоту и стало ясно, что на этом месте был суд в то время. Потом дальше работали-работали и нашли еще через 5 лет еще одну грамоту, из которой стало ясно, чем закончилось конкретное судебное разбирательство. Вот это невероятно. История оживает прямо, невероятно", - рассказал Путин.
Арсеньева попросила разрешения передать президенту в подарок книгу о Старой Руссе. "Конечно", - ответил он.
"Там водичка у вас хорошая, да?.. Старый, старинный, можно сказать, русский курорт… Вам всего самого доброго. Спасибо большое за подарок", - сказал Путин.
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