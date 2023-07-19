https://ria.ru/20230719/granitsa-1885151477.html

Украина укрепит северную границу из-за прибытия в Белоруссию ЧВК "Вагнер"

Украина укрепит северную границу из-за прибытия в Белоруссию ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 19.07.2023

Украина укрепит северную границу из-за прибытия в Белоруссию ЧВК "Вагнер"

Украина усиливает участки северной границы из-за прибытия в Белоруссию бойцов ЧВК "Вагнер", в Черниговской области на одном из направлений вырыто более 40... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T19:07

2023-07-19T19:07

2023-07-19T19:07

россия

белоруссия

украина

владимир путин

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873102723_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_1c2bfcc8d627b67c6218bf0f6ecc7b76.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украина усиливает участки северной границы из-за прибытия в Белоруссию бойцов ЧВК "Вагнер", в Черниговской области на одном из направлений вырыто более 40 километров противотанковых рвов, сообщил в среду командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев. "Мы знаем, что на территорию Белоруссию прибывают наемники "Вагнер". Уже сейчас мы реагируем так, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходная для вражеских сил. Прорыто более чем 40 километров противотанковых рвов (в Черниговской области), образовано более 30 тысяч минных ловушек "- заявил Наев на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Прямой". Он добавил, что дополнительно участки государственной границы будут усилены невзрывными и взрывными заграждениями, которые станут "неожиданностями" для противника. Ранее Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление. Президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что Варшава готова еще больше укрепить границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов ЧВК "Вагнер". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. Песков 10 июля сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства.

https://ria.ru/20230718/voennye-1884923834.html

https://ria.ru/20230714/belorussiya-1884305315.html

https://ria.ru/20230714/vagner-1884095299.html

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, украина, владимир путин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины