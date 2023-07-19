https://ria.ru/20230719/garri-1885105735.html
СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл уже не живут вместе
СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл уже не живут вместе - РИА Новости, 19.07.2023
СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл уже не живут вместе
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, по словам близкого к паре источника, перестали жить вместе после череды публичных скандалов с их участием, сообщает Radar РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:04
2023-07-19T18:04
2023-07-19T18:04
шоубиз
принц гарри
меган маркл
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, по словам близкого к паре источника, перестали жить вместе после череды публичных скандалов с их участием, сообщает Radar online. "Они пытаются выяснить, что повлияло на их союз. Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган", – поделился инсайдер. Он добавил, что герцог Сассекский отправится в Африку на съемки нового шоу для Netflix, а Маркл в США начнет подготовку к новому проекту, подробности которого остались неизвестны. В последние месяцы пару преследовали многочисленные проблемы и скандалы. По слухам, они испытывали финансовые трудности. В середине июня супругов обвинили в обмане поклонников из-за подкаста "Архетипы" на Spotify. Дело в том, что интервью за Меган Маркл брали ее помощники, а она позже подставляла на монтаже запись своего голоса с другими вопросами. Проект выходил с августа по ноябрь 2022 года, хотя контракт был заключен на большее количество сезонов. После этого директор по подкаст-инновациям и монетизации Spotify Дэн Симмонс разорвал контракт с герцогами Сассекскими и назвал их мошенниками. Случившееся спровоцировало разговоры о грядущем разводе пары. По данным СМИ, принц Гарри начал вести переговоры с братом Уильямом и отцом Карлом III о возможности примирения. Он пока не получил ответ от родных. Принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году. В 2020-м они заявили, что отказываются от связанных с королевской семьей обязанностей и государственных средств. Пара вместе с сыном Арчи переехала в Калифорнию. Затем супруги сняли скандальный документальный фильм для Netflix, в котором обвинили королевскую семью в травле, и этим обострили конфликт с родственниками. В начале года Гарри выпустил книгу "Запасной", где поделился жуткими и интимными подробностями своей жизни во дворце. По словам герцога, он должен был стать донором органов для старшего брата в случае такой необходимости.
https://ria.ru/20210714/markle-1741193804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
принц гарри, меган маркл, африка, сша, калифорния, карл iii, netflix, знаменитости, великобритания
Шоубиз, Принц Гарри, Меган Маркл, Африка, США, Калифорния, Карл III, Netflix, Знаменитости, Великобритания
СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл уже не живут вместе
Принц Гарри и Меган Маркл перестали жить вместе и спровоцировали слухи о разводе
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости.
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, по словам близкого к паре источника, перестали жить вместе после череды публичных скандалов с их участием, сообщает
Radar online.
«
"Они пытаются выяснить, что повлияло на их союз. Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган", – поделился инсайдер.
Он добавил, что герцог Сассекский отправится в Африку на съемки нового шоу для Netflix, а Маркл в США начнет подготовку к новому проекту, подробности которого остались неизвестны.
В последние месяцы пару преследовали многочисленные проблемы и скандалы. По слухам, они испытывали финансовые трудности. В середине июня супругов обвинили в обмане поклонников из-за подкаста "Архетипы" на Spotify. Дело в том, что интервью за Меган Маркл брали ее помощники, а она позже подставляла на монтаже запись своего голоса с другими вопросами. Проект выходил с августа по ноябрь 2022 года, хотя контракт был заключен на большее количество сезонов.
После этого директор по подкаст-инновациям и монетизации Spotify Дэн Симмонс разорвал контракт с герцогами Сассекскими и назвал их мошенниками. Случившееся спровоцировало разговоры о грядущем разводе пары.
По данным СМИ, принц Гарри начал вести переговоры с братом Уильямом и отцом Карлом III о возможности примирения. Он пока не получил ответ от родных.
Принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году. В 2020-м они заявили, что отказываются от связанных с королевской семьей обязанностей и государственных средств. Пара вместе с сыном Арчи переехала в Калифорнию.
Затем супруги сняли скандальный документальный фильм для Netflix, в котором обвинили королевскую семью в травле, и этим обострили конфликт с родственниками. В начале года Гарри выпустил книгу "Запасной", где поделился жуткими и интимными подробностями своей жизни во дворце. По словам герцога, он должен был стать донором органов для старшего брата в случае такой необходимости.
Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл номинировали на "Эмми"