https://ria.ru/20230719/garri-1885105735.html

СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл уже не живут вместе

СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл уже не живут вместе - РИА Новости, 19.07.2023

СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл уже не живут вместе

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, по словам близкого к паре источника, перестали жить вместе после череды публичных скандалов с их участием, сообщает Radar РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:04

2023-07-19T18:04

2023-07-19T18:04

шоубиз

принц гарри

меган маркл

африка

сша

калифорния

карл iii

netflix

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, по словам близкого к паре источника, перестали жить вместе после череды публичных скандалов с их участием, сообщает Radar online. "Они пытаются выяснить, что повлияло на их союз. Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган", – поделился инсайдер. Он добавил, что герцог Сассекский отправится в Африку на съемки нового шоу для Netflix, а Маркл в США начнет подготовку к новому проекту, подробности которого остались неизвестны. В последние месяцы пару преследовали многочисленные проблемы и скандалы. По слухам, они испытывали финансовые трудности. В середине июня супругов обвинили в обмане поклонников из-за подкаста "Архетипы" на Spotify. Дело в том, что интервью за Меган Маркл брали ее помощники, а она позже подставляла на монтаже запись своего голоса с другими вопросами. Проект выходил с августа по ноябрь 2022 года, хотя контракт был заключен на большее количество сезонов. После этого директор по подкаст-инновациям и монетизации Spotify Дэн Симмонс разорвал контракт с герцогами Сассекскими и назвал их мошенниками. Случившееся спровоцировало разговоры о грядущем разводе пары. По данным СМИ, принц Гарри начал вести переговоры с братом Уильямом и отцом Карлом III о возможности примирения. Он пока не получил ответ от родных. Принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году. В 2020-м они заявили, что отказываются от связанных с королевской семьей обязанностей и государственных средств. Пара вместе с сыном Арчи переехала в Калифорнию. Затем супруги сняли скандальный документальный фильм для Netflix, в котором обвинили королевскую семью в травле, и этим обострили конфликт с родственниками. В начале года Гарри выпустил книгу "Запасной", где поделился жуткими и интимными подробностями своей жизни во дворце. По словам герцога, он должен был стать донором органов для старшего брата в случае такой необходимости.

https://ria.ru/20210714/markle-1741193804.html

африка

сша

калифорния

великобритания

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

принц гарри, меган маркл, африка, сша, калифорния, карл iii, netflix, знаменитости, великобритания