https://ria.ru/20230719/forum-1884993377.html

Молодежный форум "Россия – Африка" пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

Молодежный форум "Россия – Африка" пройдет в Москве и Санкт-Петербурге - РИА Новости, 19.07.2023

Молодежный форум "Россия – Африка" пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

Международный молодежный форум "Россия – Африка: ядерное образование как потенциал для успешного развития региона" пройдет в Москве и Петербурге 26 июля. По... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:00

2023-07-19T09:00

2023-07-19T10:09

общество

москва

санкт-петербург

россия

лариса ефремова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

мисис

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Международный молодежный форум "Россия – Африка: ядерное образование как потенциал для успешного развития региона" пройдет в Москве и Петербурге 26 июля. По данным организаторов, в мероприятии примут участие 250 человек из 25 стран. Об этом сообщили в оргкомитете форума.Основной задачей форума является популяризация и продвижение российского ядерного образования, повышение интереса и доверия к атомным технологиям как неотъемлемой составляющей создания устойчивого будущего и развития национальной экономики в странах – партнерах "Росатома".В рамках форума молодые ученые из различных государств смогут не только обсудить результаты собственных исследований, научные и образовательные проекты, но и получить обратную связь от представителей международных организаций, дипломатических миссий и бизнес-структур."Госкорпорация "Росатом" активно поддерживает сотрудничество университетов РФ и Африканского континента. Ключевым направлением является трансфер образовательного процесса в страны-партнеры. Сегодня опорные университеты "Росатома", такие как ТПУ, НИЯУ МИФИ, МИСИС, успешно реализуют совместные образовательные программы с Египтом, Ганой, Нигерией, Руандой, Намибией", – отметил директор образовательных проектов госкорпорации "Росатом" Валерий Карезин.Карезин добавил, что отличительной чертой упомянутых программ является практическая подготовка, которую участники проходят в том числе в специально созданных тренировочных центрах. А этот международный форум является уникальной площадкой, где талантливые молодые специалисты могут открыто обсудить темы своих научных работ.Программа мероприятия будет состоять из разноплановых секций, модераторами которых станут молодые ученые совместно с представителями бизнес-индустрии и университетского сообщества.Работа будет вестись на двух основных площадках. На одной из них, в Технической академии "Росатома" (Санкт-Петербург), ученые сделают акцент на особенностях энергетического применения ядерных технологий, пройдет пленарное заседание форума и секции: "Типы атомных реакторов и станций", "Радиационная безопасность", "Система безопасности АЭС".А на второй, в РУДН им. Патриса Лумумбы (Москва), исследователи подробнее займутся тематикой неэнергетического применения ядерных технологий в секциях: "Ядерная медицина", "Экология", "Агротехнологии".Также у форума будет отдельная площадка по направлению "Молодежные/общественные движения и организации", где специалисты будут изучать лучшие практики вовлечения студенческой молодежи в международное сотрудничество в контексте возможности использования опыта России для стран Африканского континента.А сам форум пройдет в рамках программы второго саммита "Россия – Африка""Молодежный форум "Россия – Африка" — это уже традиционная площадка встречи магистров, аспирантов, молодых ученых из России и стран Африки. Форум позволяет раскрыть потенциал молодых исследователей, соединить проектную деятельность и научные исследования молодого поколения, формировать будущее науки Африканского региона", – отметила проректор по международной деятельности РУДН им. Патриса Лумумбы Лариса Ефремова.С 2020 года в работе форума приняли участие более 1200 человек из более чем 40 стран Африки. В 2023 году ожидается участие 250 гостей не менее чем из 25 африканских государств.Организатором форума выступил РУДН им. Патриса Лумумбы при поддержке госкорпорации "Росатом".

https://ria.ru/20230704/uchenye-1882056843.html

https://ria.ru/20230620/nauka-1879137151.html

https://ria.ru/20230718/sammit-1884825874.html

москва

санкт-петербург

россия

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общество, москва, санкт-петербург, россия, лариса ефремова, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный исследовательский ядерный университет "мифи", мисис, рудн