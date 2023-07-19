Резников рассказал, когда Украина может получить истребители F-16
Резников: Украине могут передать F-16, когда обучат пилотов и подготовят инфраструктуру
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель F-16s
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Истребитель F-16s. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что передача Киеву истребителей F-16 по итогам заседания по военной помощи на военной базе "Рамштайн" произойдет после того, как пройдут обучение пилоты и будет подготовлена соответствующая инфраструктура для этих самолетов.
"Думаю, что в августе начнется обучение первой группы наших пилотов, техников и инженеров в одной из 11 стран (подписавших в Вильнюсе соответствующий меморандум - ред.)... Вчера на "Рамштайне" министр обороны Польши подтвердил, что они также предоставляют свое оборудование и возможности... Параллельно Украина будет выполнять свое домашнее задание. Мы оценим возможность наших аэродромов, где они (F-16) будут использованы, и сделаем для них инфраструктуру. Там она чуть другая: укрытие, заправки, обеспечение и так далее", - заявил Резников в видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua".
По его словам, как только будет готова инфраструктура и пилоты, подготовленные выполнять боевые задания, а инженеры-техники готовы будут обслуживать технику, "в этот момент партнеры будут принимать решение" о передаче самолетов. По его мнению обустройство инфраструктуры займет "немного времени" - по оптимистичным прогнозам, "это произойдет в следующем году", резюмировал Резников.
Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. При этом директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс 13 июля заявил, что передача Украине истребителей F-16 сейчас была бы несвоевременной.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.