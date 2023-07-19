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Раненную на Крымском мосту девочку будут лечить в детской больнице в Москве

Раненную на Крымском мосту девочку будут лечить в детской больнице в Москве - РИА Новости, 19.07.2023

Раненную на Крымском мосту девочку будут лечить в детской больнице в Москве

Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту, будет доставлена в Москву в ведущее детское федеральное учреждение, ее состояние стабильно, сообщил... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:28

2023-07-19T17:28

2023-07-19T17:30

происшествия

москва

краснодарский край

алексей кузнецов

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту, будет доставлена в Москву в ведущее детское федеральное учреждение, ее состояние стабильно, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту, будет доставлена для продолжения лечения в Москву, в ведущее детское федеральное учреждение. Ее состояние стабильно," - сказал Кузнецов. По его словам, медицинскую эвакуацию осуществляют специалисты Федерального центра медицины катастроф и врачи из Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара - жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, краснодарский край, алексей кузнецов, чп на крымском мосту