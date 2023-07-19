https://ria.ru/20230719/deti-1884973522.html
В Совфеде рассказали про детей, незаконно вывезенных Киевом
В Совфеде рассказали про детей, незаконно вывезенных Киевом - РИА Новости, 19.07.2023
В Совфеде рассказали про детей, незаконно вывезенных Киевом
Вскрываются новые факты о незаконной эвакуации киевским режимом детей из республик Донбасса, в том числе, нет данных о местоположении приблизительно 400 детей... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T04:26
2023-07-19T04:26
2023-07-19T04:27
специальная военная операция на украине
киев
донбасс
донецкая народная республика
наталья никонорова
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Вскрываются новые факты о незаконной эвакуации киевским режимом детей из республик Донбасса, в том числе, нет данных о местоположении приблизительно 400 детей из детских домов Мариуполя и Волновахи, сообщила РИА Новости сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова. "В процессе освобождения населенных пунктов республик вскрываются все новые факты. Например, о незаконной эвакуации несовершеннолетних без какого-либо документального закрепления. Я имею в виду детей из школ- и домов-интернатов. На сегодняшний день у нас нет информации об их местонахождении. Речь может идти о тысячах пострадавших. Согласно нашим данным, только в мариупольском и волновахском детских домах должно было находиться по 150-200 детей", - сказала Никонорова. Сенатор отметила, что в украинской и западной прессе появлялись сообщения о "возможной работе на Украине так называемых "черных трансплантологов". По ее словам, постоянно появляются доказательства того, что "детей подвергали медицинскому освидетельствованию на предмет здоровья их органов". "Возникает вопрос – для чего это делается? Указанные факты также требуют детального рассмотрения и анализа. Следует учитывать, что отсутствует любое документальное подтверждение перемещения детей. А это все наши дети, которых насильственным образом вывезли с территории российских субъектов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - продолжила парламентарий. Никонорова также напомнила, что Советом национальной безопасности Украины было принято решение о привлечении к ответственности родителей, которые отказываются эвакуироваться вместе детьми – за это грозят обвинения "в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком", что влечет за собой "лишение свободы на срок до 5 лет". "Такие факты, безусловно, необходимо расследовать. Наша рабочая группа (рабочая группа комиссии по сбору материалов и фактов о преступных действиях Киева против несовершеннолетних – ред.) будет заниматься сбором материалов и фактов и о таких преступлениях", - заключила сенатор. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала вице-спикер Галина Карелова. Первое заседание комиссии прошло 30 июня. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая будет заниматься сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа будет заниматься вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа - по совершенствованию мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
https://ria.ru/20230707/deti-1882758141.html
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киев, донбасс, донецкая народная республика, наталья никонорова, совет федерации рф, политика
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Наталья Никонорова, Совет Федерации РФ, Политика
В Совфеде рассказали про детей, незаконно вывезенных Киевом
Сенатор: у России нет данных о примерно 400 воспитанниках детдомов Мариуполя и Волновахи
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Вскрываются новые факты о незаконной эвакуации киевским режимом детей из республик Донбасса, в том числе, нет данных о местоположении приблизительно 400 детей из детских домов Мариуполя и Волновахи, сообщила РИА Новости сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова.
«
"В процессе освобождения населенных пунктов республик вскрываются все новые факты. Например, о незаконной эвакуации несовершеннолетних без какого-либо документального закрепления. Я имею в виду детей из школ- и домов-интернатов. На сегодняшний день у нас нет информации об их местонахождении. Речь может идти о тысячах пострадавших. Согласно нашим данным, только в мариупольском и волновахском детских домах должно было находиться по 150-200 детей", - сказала Никонорова.
Сенатор отметила, что в украинской и западной прессе появлялись сообщения о "возможной работе на Украине
так называемых "черных трансплантологов". По ее словам, постоянно появляются доказательства того, что "детей подвергали медицинскому освидетельствованию на предмет здоровья их органов".
"Возникает вопрос – для чего это делается? Указанные факты также требуют детального рассмотрения и анализа. Следует учитывать, что отсутствует любое документальное подтверждение перемещения детей. А это все наши дети, которых насильственным образом вывезли с территории российских субъектов: ДНР, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей", - продолжила парламентарий.
Никонорова также напомнила, что Советом национальной безопасности Украины было принято решение о привлечении к ответственности родителей, которые отказываются эвакуироваться вместе детьми – за это грозят обвинения "в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком", что влечет за собой "лишение свободы на срок до 5 лет".
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"Такие факты, безусловно, необходимо расследовать. Наша рабочая группа (рабочая группа комиссии по сбору материалов и фактов о преступных действиях Киева против несовершеннолетних – ред.) будет заниматься сбором материалов и фактов и о таких преступлениях", - заключила сенатор.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой
подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации
21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала вице-спикер Галина Карелова
. Первое заседание комиссии прошло 30 июня.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая будет заниматься сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа будет заниматься вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа - по совершенствованию мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
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