https://ria.ru/20230719/deti-1884973522.html

В Совфеде рассказали про детей, незаконно вывезенных Киевом

В Совфеде рассказали про детей, незаконно вывезенных Киевом - РИА Новости, 19.07.2023

В Совфеде рассказали про детей, незаконно вывезенных Киевом

Вскрываются новые факты о незаконной эвакуации киевским режимом детей из республик Донбасса, в том числе, нет данных о местоположении приблизительно 400 детей... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T04:26

2023-07-19T04:26

2023-07-19T04:27

специальная военная операция на украине

киев

донбасс

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наталья никонорова

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Вскрываются новые факты о незаконной эвакуации киевским режимом детей из республик Донбасса, в том числе, нет данных о местоположении приблизительно 400 детей из детских домов Мариуполя и Волновахи, сообщила РИА Новости сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова. "В процессе освобождения населенных пунктов республик вскрываются все новые факты. Например, о незаконной эвакуации несовершеннолетних без какого-либо документального закрепления. Я имею в виду детей из школ- и домов-интернатов. На сегодняшний день у нас нет информации об их местонахождении. Речь может идти о тысячах пострадавших. Согласно нашим данным, только в мариупольском и волновахском детских домах должно было находиться по 150-200 детей", - сказала Никонорова. Сенатор отметила, что в украинской и западной прессе появлялись сообщения о "возможной работе на Украине так называемых "черных трансплантологов". По ее словам, постоянно появляются доказательства того, что "детей подвергали медицинскому освидетельствованию на предмет здоровья их органов". "Возникает вопрос – для чего это делается? Указанные факты также требуют детального рассмотрения и анализа. Следует учитывать, что отсутствует любое документальное подтверждение перемещения детей. А это все наши дети, которых насильственным образом вывезли с территории российских субъектов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - продолжила парламентарий. Никонорова также напомнила, что Советом национальной безопасности Украины было принято решение о привлечении к ответственности родителей, которые отказываются эвакуироваться вместе детьми – за это грозят обвинения "в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком", что влечет за собой "лишение свободы на срок до 5 лет". "Такие факты, безусловно, необходимо расследовать. Наша рабочая группа (рабочая группа комиссии по сбору материалов и фактов о преступных действиях Киева против несовершеннолетних – ред.) будет заниматься сбором материалов и фактов и о таких преступлениях", - заключила сенатор. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала вице-спикер Галина Карелова. Первое заседание комиссии прошло 30 июня. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая будет заниматься сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа будет заниматься вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа - по совершенствованию мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

https://ria.ru/20230707/deti-1882758141.html

https://ria.ru/20230630/prestupleniya-1881460011.html

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киев, донбасс, донецкая народная республика, наталья никонорова, совет федерации рф, политика