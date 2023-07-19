https://ria.ru/20230719/briks-1885048349.html

В Кремле рассказали о переговорах с ЮАР по приезду Путина на саммит БРИКС

В Кремле рассказали о переговорах с ЮАР по приезду Путина на саммит БРИКС - РИА Новости, 19.07.2023

В Кремле рассказали о переговорах с ЮАР по приезду Путина на саммит БРИКС

На переговорах между Россией и ЮАР не звучали формулировки о том, что арест президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС стал бы объявлением войны, всем в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:35

2023-07-19T13:35

2023-07-19T13:56

юар

россия

брикс

международный уголовный суд

в мире

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. На переговорах между Россией и ЮАР не звучали формулировки о том, что арест президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС стал бы объявлением войны, всем в мире ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства, поэтому никому ничего здесь объяснять не нужно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее ряд СМИ со ссылкой на показания президента ЮАР Сирила Рамафосы в суде сообщили, что он якобы сравнил гипотетическую ситуацию с "арестом" Путина на саммите БРИКС по требованию Международного уголовного суда (МУС) с объявлением войны России."Нет. Этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому никому ничего здесь объяснять не нужно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, звучали ли формулировки о том, что арест Путина равносилен войне, в переговорах между Россией и ЮАР.Ранее представитель вице-президента ЮАР заявил, что Рамафоса напрямую обсуждает связанные с МУС вопросы в преддверии саммита БРИКС с Путиным. Президент ЮАР ранее отмечал, что саммит БРИКС пройдет очно, а местные СМИ со ссылкой на главу Делового совета БРИКС Николау Ставроса сообщали, что на саммите ожидают глав всех пяти государств объединения. Представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья призвал дождаться заявления главы страны по вопросу приглашения России на саммит БРИКС. Также вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил изданию Mail and Guardian, что Россия якобы отвергла предложение южноафриканских властей направить на саммит БРИКС главу МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Машатиле отметил, что о решении Рамафосы по вопросу приглашения России должно стать известно на этой неделе.ЮАР находится в юрисдикции МУС, досудебная палата которой 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, которая не признает юрисдикцию МУС, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230715/yuar-1884366696.html

https://ria.ru/20230122/maketuka-1846387820.html

https://ria.ru/20230710/putin-1883220061.html

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Кирилл Волков

юар, россия, брикс, международный уголовный суд, в мире, владимир путин, дмитрий песков