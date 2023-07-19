https://ria.ru/20230719/boepripasy-1885073627.html

Посол в Нидерландах прокомментировал поставки кассетных боеприпасов Украине

Посол в Нидерландах прокомментировал поставки кассетных боеприпасов Украине - РИА Новости, 19.07.2023

Посол в Нидерландах прокомментировал поставки кассетных боеприпасов Украине

Поставка кассетных боеприпасов Киеву - это шаг отчаяния НАТО и США, понимающих, что снаряды у Киева быстро заканчиваются, заявил российский посол в Нидерландах... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:51

2023-07-19T14:51

2023-07-19T14:51

специальная военная операция на украине

безопасность

нидерланды

александр шульгин

россия

нато

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:283:2945:1940_1920x0_80_0_0_f29f52a8564f1320d8c872a6f1a3c290.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Поставка кассетных боеприпасов Киеву - это шаг отчаяния НАТО и США, понимающих, что снаряды у Киева быстро заканчиваются, заявил российский посол в Нидерландах Александр Шульгин. "Сам факт поставки кассетных боеприпасов киевскому режиму – это, скорей всего, шаг отчаяния НАТО, американцев, в первую очередь. Они понимают, что снаряды на украинской стороне быстро заканчиваются. Пытаются восполнить это кассетными боеприпасами", - заявил Шульгин на пресс-конференции в медиацентре медиагруппы "Россия сегодня". Что касаются самих Нидерландов, то они по этому поводу "пока отмалчиваются". "Не видно ни одного заявления на этот счет. Глухая тишина", - констатировал посол. Он отметил, что Нидерланды подписали международную конвенцию о запрете кассетных боеприпасов, так как "считают, что эти припасы негуманны, наносят большой ущерб населению гражданскому". Российский Совет Федерации на заседании в среду обратился к парламентам мира и международным организациям в связи с решением США о поставках Украине кассетных боеприпасов. Сенаторы призывают осудить решение США о поставках кассетных боеприпасов, отмечая, что при их применении РФ оставляет за собой право жесткого зеркального ответа, при этом ставка на использование Киевом кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ria.ru/20230716/zapas-1884440372.html

https://ria.ru/20230715/mask-1884388288.html

https://ria.ru/20230718/boepripasy-1884862313.html

нидерланды

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, нидерланды, александр шульгин, россия, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр