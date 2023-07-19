https://ria.ru/20230719/bilayn-1884923147.html
Билайн расширил пропускную способность 4G в Петербурге и Ленобласти
Билайн расширил пропускную способность 4G в Петербурге и Ленобласти - РИА Новости, 19.07.2023
Билайн расширил пропускную способность 4G в Петербурге и Ленобласти
Билайн модернизировал более 2,4 тысячи базовых станций в диапазонах LTE (ЛТЕ) 1800 2100 2600 в Северной столице и по всей Ленобласти; теперь сеть LTE может... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:00
2023-07-19T12:00
2023-07-19T12:00
ленинградская область
билайн
вымпелком
санкт-петербург
мобильная связь
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Билайн модернизировал более 2,4 тысячи базовых станций в диапазонах LTE (ЛТЕ) 1800 2100 2600 в Северной столице и по всей Ленобласти; теперь сеть LTE может одновременно пропускать больше трафика и делать это быстрее, сообщает пресс-служба оператора. Билайн провел работы в разных районах Санкт-Петербурга. Помимо этого, сеть 4G (Джи) оптимизирована в 28 городах, и более чем в 400 небольших населенных пунктов. Этого удалось достичь путем перераспределения существующих частот под стандарт 4G. Эффект от увеличения частотного диапазона можно сравнить с расширением проезжей части – вместо двухполосной дороги область получила скоростную трехполосную магистраль, что увеличило и скорость, и комфорт использования, говорится в сообщении.По данным информационно-аналитического агентства "Телеком-Дэйли", приведенным пресс-службой мобильного оператора, билайн показал самые высокие, среди операторов в Санкт-Петербурге, средние скорости по направлению к абоненту – 70,4 мегабита в секунду. Скорость по направлению к абоненту – это, в частности, скорость скачивания фильмов из всемирной сети, открытие онлайн-приложений или просмотр товаров в интернет-магазинах."Расширение пропускной способности сети – это расширение возможностей наших абонентов. Мы регулярно мониторим сеть, смотрим, где необходимо провести дополнительные работы, чтобы улучшить качество связи, и проводим их. Перераспределение частот – необходимый и важный шаг, поскольку абонентский трафик растет, клиенты скачивают все более тяжелые файлы и все больше времени проводят в Интернете. Мы стремимся предоставить все возможности, например, для ежедневного пользования онлайн-приложениями и сервисами, просмотра фильмов или удаленной работы", - отметил директор Санкт-Петербургского отделения билайна Евгений Галушко, слова которого привели в пресс-службе.РекламаПАО "ВымпелКом"; Beeline.ruerid: 4CQwVszH9pUiLSi9VjL
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, билайн, вымпелком, санкт-петербург, мобильная связь
Ленинградская область, Билайн, ВымпелКом, Санкт-Петербург, мобильная связь
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Билайн модернизировал более 2,4 тысячи базовых станций в диапазонах LTE (ЛТЕ) 1800 2100 2600 в Северной столице и по всей Ленобласти; теперь сеть LTE может одновременно пропускать больше трафика и делать это быстрее, сообщает пресс-служба оператора.
Билайн провел работы в разных районах Санкт-Петербурга. Помимо этого, сеть 4G (Джи) оптимизирована в 28 городах, и более чем в 400 небольших населенных пунктов. Этого удалось достичь путем перераспределения существующих частот под стандарт 4G. Эффект от увеличения частотного диапазона можно сравнить с расширением проезжей части – вместо двухполосной дороги область получила скоростную трехполосную магистраль, что увеличило и скорость, и комфорт использования, говорится в сообщении.
По данным информационно-аналитического агентства "Телеком-Дэйли"
, приведенным пресс-службой мобильного оператора, билайн
показал самые высокие, среди операторов в Санкт-Петербурге, средние скорости по направлению к абоненту – 70,4 мегабита в секунду. Скорость по направлению к абоненту – это, в частности, скорость скачивания фильмов из всемирной сети, открытие онлайн-приложений или просмотр товаров в интернет-магазинах.
"Расширение пропускной способности сети – это расширение возможностей наших абонентов. Мы регулярно мониторим сеть, смотрим, где необходимо провести дополнительные работы, чтобы улучшить качество связи, и проводим их. Перераспределение частот – необходимый и важный шаг, поскольку абонентский трафик растет, клиенты скачивают все более тяжелые файлы и все больше времени проводят в Интернете. Мы стремимся предоставить все возможности, например, для ежедневного пользования онлайн-приложениями и сервисами, просмотра фильмов или удаленной работы", - отметил директор Санкт-Петербургского отделения билайна Евгений Галушко, слова которого привели в пресс-службе.
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ПАО "ВымпелКом"; Beeline.ru
erid: 4CQwVszH9pUiLSi9VjL