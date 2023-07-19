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СМИ: в ЮАР суд рассмотрит иск оппозиции об "аресте" Путина на саммите БРИКС - РИА Новости, 19.07.2023
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14:43 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/arest-1885068509.html
СМИ: в ЮАР суд рассмотрит иск оппозиции об "аресте" Путина на саммите БРИКС
СМИ: в ЮАР суд рассмотрит иск оппозиции об "аресте" Путина на саммите БРИКС - РИА Новости, 19.07.2023
СМИ: в ЮАР суд рассмотрит иск оппозиции об "аресте" Путина на саммите БРИКС
Суд в ЮАР в пятницу рассмотрит иск оппозиционной партии "Демократический альянс", требующей арестовать президента РФ Владимира Путина в случае его приезда в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:43
2023-07-19T14:43
юар
россия
китай
владимир путин
сергей лавров
мария львова-белова
международный уголовный суд
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Суд в ЮАР в пятницу рассмотрит иск оппозиционной партии "Демократический альянс", требующей арестовать президента РФ Владимира Путина в случае его приезда в страну, сообщает радио SAFM. В среду офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. "Демократический альянс" подал в суд с требованием обязать правительство арестовать российского лидера, если он посетит саммит БРИКС в ЮАР. Согласно решению суда, ответчики и истцы, участвующие в судебном процессе, должны выступить с новыми аргументами до 17 часов четверга (18.00 мск). Дело будет рассматриваться в пятницу в открытом судебном заседании Высокого суда в Претории. ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, которая не признает юрисдикцию МУС, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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юар, россия, китай, владимир путин, сергей лавров, мария львова-белова, международный уголовный суд, брикс
ЮАР, Россия, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, БРИКС
СМИ: в ЮАР суд рассмотрит иск оппозиции об "аресте" Путина на саммите БРИКС

SAFM: суд в ЮАР в пятницу рассмотрит иск оппозиционной партии, требующей арестовать Путина

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Суд в ЮАР в пятницу рассмотрит иск оппозиционной партии "Демократический альянс", требующей арестовать президента РФ Владимира Путина в случае его приезда в страну, сообщает радио SAFM.
В среду офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Демократический альянс" подал в суд с требованием обязать правительство арестовать российского лидера, если он посетит саммит БРИКС в ЮАР. Согласно решению суда, ответчики и истцы, участвующие в судебном процессе, должны выступить с новыми аргументами до 17 часов четверга (18.00 мск). Дело будет рассматриваться в пятницу в открытом судебном заседании Высокого суда в Претории.
ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, которая не признает юрисдикцию МУС, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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ЮАРРоссияКитайВладимир ПутинСергей ЛавровМария Львова-БеловаМеждународный уголовный судБРИКС
 
 
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